أجواء لطيفة اليوم وحالة من عدم الاستقرار غداً

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 شباط (بترا)- تسود اليوم الجمعة، أجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غد السبت، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتنخفض درجات الحرارة، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع هطول زخات من المطر في مناطق متفرقة من المملكة، خاصة الجنوبية والشرقية قد تكون غزيرة أحيانا في أجزاء من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الأحد، إرتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

كما ويطرأ الاثنين، إرتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 8، وفي مرتفعات الشراة 15 - 7، وفي مناطق البادية 20 - 10، وفي مناطق السهول 19 - 11، وفي الأغوار الشمالية 23 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 15، وفي البحر الميت 24 - 14، وفي خليج العقبة 24 - 15 درجة مئوية.

--(بترا)

م ح/م ق/أس

23/02/2024 09:09:42