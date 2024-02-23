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أسعار النفط تتراجع وتتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

2/23/2024 4:28:33 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 شباط (بترا)- تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية، بعدما صرح مسؤولو الفدرالي الأميركي بأن تخفيضات الفائدة يجب أن تؤجل لشهرين إضافيين على الأقل.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4 بالمئة إلى 83.32 دولار للبرميل.
كما انخفضت عقود الخام الأميركي 0.5 بالمئة مسجلا 78.24 دولار للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط أمس الخميس وسط استمرار الأعمال العدائية في البحر الأحمر، مع تصعيد الحوثيين هجماتهم بالقرب من اليمن.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
23/02/2024 08:30:48

MENAFN23022024000117011021ID1107890423

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