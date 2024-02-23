ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية ألف نقطة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 23 شباط (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، في مجموعها أكثر من ألف نقطة، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 78 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، الخميس، 456 نقطة ليصل إلى 39069 نقطة أي بنسبة أكثر من 1 بالمئة.

كما ارتفع مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 460 نقطة ليصل إلى 16041 نقطة، أي نحو 3 بالمئة من حجم الأسهم.

وارتفع مؤشر (S&P500) نحو 105 نقاط ليصل إلى 5087 نقطة أي بنسبة أكثر من 2 بالمئة من الأسهم.

--(بترا)

م د/م ق/أس

23/02/2024 07:52:20