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وزراء عرب: نجاح التنمية المستدامة في بلداننا بتكثيف العمل العربي المشترك

2/23/2024 4:26:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان– ربط وزراء عرب، نجاح الدول العربية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بـ"تكثيف العمل العربي المشترك"، في ضوء ما تشهده بعضها من أوضاع سياسية صعبة، وتزايد في وتيرة الكوارث الطبيعية المناخية.
وشددوا في تصريحات على هامش منتدى البيئة الآمنة والتنمية المستدامة بتنظيم من المركز الريادي للتدريب على حقوق الإنسان والدراسات في عمان، الذي اختتم أول من أمس، على تبنى سياسة التكيف مع التغير المناخي وفقا لمخرجات قمم المناخ المتتالية.
وزير المياه الفلسطيني مازن غنيم، أكد في تصريحات صحفية، أن "معظم البلدان العربية تفتقد لأهداف التنمية المستدامة، إما بسبب الأوضاع السياسية، أو النزاعات وعمليات النزوح الجماعي، والكوارث الطبيعة"، لافتا الى أن "الدول العربية واجهت في السنوات الأخيرة كوارث مائية، تتعلق بالنزاعات والحروب، منها على سبيل المثال، ما يواجهه اليوم قطاع غزة، بالإضافة للمشكلات المتعلقة بالتغيرات المناخية كالفيضانات".
وكل تلك الكوارث "بدأت تشكل على دولنا عبئا كبيرا واضافيا، يستدعي العمل في مجالات الطوارئ والاغاثة، والذي قد يمتد لأعوام طويلة، بدلا من العمل في إطار التنمية المستدامة والتطوير للبلاد".
ودعا لـ"عقد ورشات عمل واجتماعات ومؤتمرات قريبا، تصب في قضايا الكوارث الطبيعية وتحديداً المائية منها، لتسليط الضوء على تأثيراتها التي تطال الشعوب والبلدات، وبحاجة لتكثيف العمل العربي المشترك".
وبعد مضي 8 سنوات على تبني أهداف التنمية المستدامة الـ17، والتي يتطلع العالم لتحقيقها بحلول عام 2030، حققت بعض دولنا تقدما فيها، باستثناء الهدف السادس المتعلق بالمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، لما يواجهه تحقيقه من تحديات معقدة، كالندرة المائية، بحسبه.
وبين أن "منطقتنا من الأقاليم الجافة، ما يجعلها تعاني اجهادا مائيا، في ظل واقع جيوسياسي صعب، فأكثر من 60 % من مواردها المائية، تأتي من خارج حدودها"، ولا يقتصر الأمر على ذلك، فـ"المنطقة تشهد تأثيرات متسارعة للتغيرات المناخية، كتغير أنماط الهطول المطري، التي تسبب الفيضانات، وارتفاع درجات الحرارة، وتكرارا موجات الجفاف".
وما يزيد الامر تعقيدا، بحسبه "الاطماع الإسرائيلية بمصادر المياه العربية، والتي تعتبر من أهم التحديات التي تواجه المنطقة، بالإضافة للتوترات السياسية الأخرى، والتأثر بالمستجدات العالمية، وانعدام الامن الغذائي".
وعليه "إذا أردنا الحديث عن التشغيل الفعال لمرافق المياه عبر الطاقة الخضراء وأثرها على الأمن الغذائي والمائي وتغير المناخ، فمن الضروري التأكيد على مسألة الترابط بين المياه والغذاء والطاقة"، ما يتطلب "سياسات قادرة على مواجهة التحديات المائية، عبر تنمية الموارد المائية التقليدية، وتطوير مصادر بديلة للمياه والطاقة النظيفة وزياد الاعتماد عليها".
وتطرق وزير المياه والطاقة في لبنان وليد فياض لأهمية "تبني سياسات سليمة وواضحة في الاقتصاد والكهرباء، وتحقيق الأمن الكهربائي".

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