ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 29.5 ألفا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 29.5 ألفا فيما ارتفع عدد الجرحى إلى قرابة 70 ألفا بحسب ما ذكرت وزارة الصحة في غزة الجمعة.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 140 على قطاع غزة، "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29514 شهيدا و69616 إصابة" منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهداء و160 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، على ما أفادت الوزارة.
ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وفق الوزارة التي قالت إن الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني اليهم.
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