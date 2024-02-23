Friday, 23 February 2024 12:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 29.5 ألفا

2/23/2024 4:26:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 29.5 ألفا فيما ارتفع عدد الجرحى إلى قرابة 70 ألفا بحسب ما ذكرت وزارة الصحة في غزة الجمعة.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 140 على قطاع غزة، "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29514 شهيدا و69616 إصابة" منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهداء و160 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، على ما أفادت الوزارة.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وفق الوزارة التي قالت إن الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني اليهم.

MENAFN23022024000072011014ID1107890390

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث