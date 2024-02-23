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مفاوضون إسرائيليون سينضمون لمحادثات باريس

2/23/2024 4:26:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفاد مصدر مطلع وتقارير لوسائل إعلام إسرائيلية بإن إسرائيل ستشارك في مفاوضات تجرى مطلع الأسبوع في باريس بحضور الولايات المتحدة وقطر ومصر بشأن اتفاق محتمل لهدنة في غزة وإطلاق سراح المحتجزين حسبما نقلت وكالة رويترز.
وفشلت آخر محادثات بشأن وقف إطلاق النار قبل أسبوعين حينما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترحا من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لهدنة مدتها 4 أشهر ونصف الشهر تنتهي بانسحاب إسرائيلي. ووصف نتنياهو المقترح بأنه محض "وهم".

وزار إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، مصر، هذا الأسبوع، فيما اعتُبر أنه أقوى مؤشر منذ أسابيع على أن المفاوضات لا تزال مستمرة.

وقالت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي الخميس، إن مجلس حكومة الحرب وافق على إرسال مفاوضين بقيادة رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (موساد) دافيد برنياع إلى باريس لإجراء محادثات بشأن اتفاق محتمل لإطلاق سراح أكثر من 100 محتجز في غزة.

وقال المصدر الخميس، إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل سيشاركون أيضا في اجتماعات باريس.

وفي وقت سابق، قال الوزير الإسرائيلي يوآف غالانت في بيان، "سنوسع السلطة الممنوحة لمفاوضينا بشأن الرهائن، بينما نستعد لمواصلة العمليات البرية المكثفة".

ويبدو أن الجهود الدبلوماسية تصبح أكثر إلحاحا مع اقتراب شهر رمضان.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصحفيين في البرازيل، "نركز بشكل مكثف على محاولة التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن المتبقين ويقود إلى وقف إنساني ممتد لإطلاق النار".

وقال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض للأمن القومي، في مؤتمر صحفي، إن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكجورك عقد اجتماعات "بناءة" في مصر وإسرائيل بما في ذلك مع نتنياهو يوم الخميس.

وقال سامي أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج لوكالة رويترز، إن إسرائيل هي المسؤولة عن عدم إحراز تقدم وتتراجع الآن عن الشروط التي قبلتها بالفعل في بداية شباط في عرض لوقف إطلاق النار صاغته الولايات المتحدة ووسطاء مصريون وقطريون في باريس.

وأضاف "الاحتلال غير معني بنجاح أي اتفاق وهو تراجع عن ورقة الإطار التي وضعها الوسطاء وشارك فيها... نتنياهو غير معني بملف الأسرى وكل ما يهمه هو مواصلة تنفيذ حكم الإعدام في غزة".

ولم يصدر رد فوري من المسؤولين الإسرائيليين. ويقول نتنياهو إنه إذا أبدت حماس مرونة فسيكون من الممكن تحقيق تقدم.

وبعد منتصف ليل الجمعة بقليل، قالت حماس إن هنية اختتم زيارته التي استغرقت أيام عدة للقاهرة، حيث التقى كامل.

وقالت الحركة في بيان إن وفدها بحث في مصر "الأوضاع في قطاع غزة ووقف العدوان الغاشم على شعبنا وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم والإغاثة والإيواء خاصة في شمال القطاع وسبل تحقيق ذلك".

وأضافت "تم التطرق إلى ملف تبادل الأسرى، وكذلك ما يخطط له الاحتلال في الأقصى في ظل قرار حكومة الاحتلال منع أهلنا في الضفة والداخل المحتل الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول، ما أدى إلى استشهاد قرابة 30 ألفا في غزة وفقا لسلطات الصحة في القطاع، مع مخاوف من وجود آلاف آخرين تحت أنقاض المباني المدمرة ولم يتم انتشال جثثهم بعد.

وتقول حماس إنها لن تطلق سراح بقية المحتجزين ما لم توافق إسرائيل على وقف العدوان والانسحاب من القطاع، فيما تقول إسرائيل إنها لن تنسحب حتى يتم القضاء على حماس.

الأطفال يعانون "إصابات نفسية"

قالت وزارة الصحة في القطاع إن جيش الاحتلال الإسرائيلي داهم مجمع ناصر الطبي في خان يونس بعد وقت قصير من انسحابه منه. وخان يونس هي ساحة المعركة الرئيسة في القطاع منذ أن شنت إسرائيل هجوما على المدينة الشهر الماضي.

وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق إنها تريد إجلاء قرابة 140 مريضا تقطعت بهم السبل هناك، وقال مسؤولون فلسطينيون إن جثث المرضى الذين توفوا بدأت تتحلل وسط انقطاع التيار الكهربائي واستمرار العدوان.

وفي رفح، حيث يوجد أكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون شخص، انتحب المشيعون أمام 7 جثامين على الأقل وضعت على الأرض خارج مشرحة.

وقالت سلطات الصحة في غزة إنه تأكد استشهاد ما لا يقل عن 120 شخصا وإصابة 130 آخرين في العدوان الإسرائيلي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لكن معظم الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض.

وسوت ضربة إسرائيلية مسجد الفاروق وسط مدينة رفح بالأرض ليتحول إلى أنقاض وركام، وتحطمت واجهات المباني المجاورة.

وقال المدير العام لمنظمة أطباء بلا حدود كريستوفر لوكيير أمام مجلس الأمن في نيويورك "الأطفال الناجون من هذه الحرب لن يحملوا فقط الجروح الظاهرة الناجمة عن الإصابات المؤلمة، بل سيحملون جروحا غير مرئية أيضا".

وأضاف "يتعرضون لنزوح متكرر وخوف مستمر ويشاهدون أفراد أسرهم تتقطع أوصالهم فعليا أمام أعينهم".

وتابع "هذه الإصابات النفسية دفعت أطفالا لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات لأن يقولوا لنا إنهم يفضلون الموت".

ويهدد جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن هجوم شامل على رفح، آخر مدينة على الطرف الجنوبي لقطاع غزة، على الرغم من المناشدات الدولية، بما في ذلك من حليفتها الرئيسية واشنطن، للتراجع عن هذه الخطوة.

ويقول السكان الذين فروا إلى رفح من مناطق أخرى إنه لم يعد هناك ملجأ آخر يذهبون إليه. ونضبت تقريبا تدفقات المساعدات الهزيلة أصلا.

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