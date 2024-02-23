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40 شهيدا غالبيتهم أطفال ونساء بقصف إسرائيلي في غزة

2/23/2024 4:26:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 40 فلسطينيا وأصيب أكثر من 100 حتى الآن في قصف إسرائيلي بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة، المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
وقال المكتب إن أكثر من 90% من الضحايا هم من الأطفال والنساء.
واستهدفت طائرات الاحتلال منازل عدة عرف من بينها منزل عائلة العطار، في شارع أبو عريف في دير البلح، كذلك عائلة ياغي على مدخل الزوايدة وسط القطاع، مما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى عدد من المفقودين تحت الركام.

وأفادت مصادر طبية، بأن قوات الاحتلال عاودت اقتحام مجمع ناصر الطبي، بعد أن كانت قد انسحبت من داخله، وأبقت على حصاره، ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه.

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