الذهب يتجه لتسجيل أول مكاسب في 3 أسابيع

الذهب يتجه لتسجيل أول مكاسب في 3 أسابيع
التاريخ
2/23/2024 4:26:19 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو أول ارتفاع أسبوعي في 3 أسابيع، وذلك تزامنا مع تراجع أداء الدولار.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1 بالمئة إلى 2028.5 دولار للأونصة.
هذا ويتجه الدولار لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في نحو شهرين، مما يجعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين بعملات أخرى.
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