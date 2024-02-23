استشهاد 4 مسعفين في غارة اسرائيلية جنوب لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد أربعة أشخاص جراء غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا على مركز للدفاع المدني للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة بليدا جنوب لبنان.
وقال مصدر امني لبنان في بيروت،" إن الشهداء هم أربعة عناصر من الدفاع المدني".
وأضاف: "تتعرض المناطق اللبنانية المتاخمة لمزارع شبعا اللبنانية المحتلة لقصف مدفعي عنيف من المواقع الإسرائيلية داخل مزارع شبعا ".
وأعلن حزب الله في بيان، بانه ردا على الاعتداء على مركز الدفاع المدني في بليدا قام بقصف ثكنة معاليه غولان الإسرائيلية بصلية صاروخية.
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