شركة جي سي سي للصرافة تفتتح فرعاً جديداً في مطار الفجيرة الدولي

(MENAFN
- AETOSWire)
أعلنت شركة جي سي سي للصرافة (GCC Exchange)، التي تعدّ العلامة التجارية الرائدة في مجال صرف العملات الأجنبية وتحويل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن افتتاح فرعها الجديد في مطار الفجيرة الدولي في 21 فبراير 2024. يمثّل هذا الافتتاح انجازاً بارزاً آخر للشركة يُضاف إلى التطورات الأخيرة التي حققتها، خاصة النمو في عدد فروعها في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
تواصل الشركة زخم النمو والتوسّع منذ عام 2022، من حيث عدد الفروع التابعة لها والمنتجات الرقمية مثل تطبيق الهاتف المحمول الجديد وغيرها من الخدمات الأخرى. ويعدَ هذا الفرع الثاني في إمارة الفجيرة لشركة جي سي سي للصرافة (GCC Exchange)، التي تهدف من خلال شبكتها المتنامية من الفروع إلى تعزيز إمكانية وصول أكبر عدد ممكن من العملاء إلى خدماتها المتنوعة، وتأسيس حضور قوي للعلامة التجارية.
وتعليقاً على افتتاح الفرع الجديد في مطار الفجيرة الدولي، قال السيد راجيش هيماتلال، المدير الإداري لشركة جي سي سي للصرافة (GCC Exchange) : "يدأب فريقنا على بذل الوقت والجهد من أجل خلق فرص جديدة لصالح عملائنا الذين يحتاجون إلى خدمات وحلول في مجال صرف العملات الأجنبية (Forex) والتحويلات المالية ونظام حماية الأجور (Wage Protection System - WPS). ويمثّل كل فرع جديد انعكاساً لرؤية فريقنا من الخبراء المتمرّسين وشهادة على ثقة عملائنا ودعمهم وولائهم. بالتالي، وبهدف أن نكون خدمة يسهل الوصول إليها، نحتاج إلى تأسيس وجود لنا في النقاط الساخنة الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وها نحن الآن في إحداها. نحن على ثقة بأن فرع مطار الفجيرة الدولي سيسمح بتوفير تجربة جديدة لجميع المسافرين والعملاء الراغبين بتحويل الأموال."
من جانبه، قال السيد ياش راجيش ، المدير العام لشركة جي سي سي للصرافة (GCC Exchange): "نحن ندرك التأثير الكبير الذي سيحدثه فرعنا الجديد، من حيث تسهيل إمكانية الوصول إلى خدمتنا. يتمتع فرع مطار الفجيرة الدولي بفرصة أكبر لتلبية متطلبات المسافرين من العملات الأجنبية، والتي ستسمح بدورها في تعريف علامتنا التجارية للعملاء المحتملين. تعتمد خططنا التوسعية على توعية الأفراد وتعزيز معرفتهم بالفوائد الكبيرة التي تتيحها خدماتنا في مجال صرف العملات الأجنبية (Forex) وتحويلات الأموال. ونحن متحمسون لمساعدة جميع الأشخاص الذين سيتمكنون من اختبار خدمتنا في المطار."
لمحة عن شركة جي سي سي للصرافة (GCC Exchange)
تعدّ شركة جي سي سي للصرافة (GCC Exchange) علامة تجارية حائزة على جوائز للخدمات المالية. تقدم العلامة التجارية التي تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2005، حلول تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية وإدارة الرواتب وخدمات دفع الفواتير.
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