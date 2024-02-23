شركة جي سي سي للصرافة تفتتح فرعاً جديداً في مطار الفجيرة الدولي

أعلنت شركة جي سي سي للصرافة (GCC Exchange)، التي تعدّ العلامة التجارية الرائدة في مجال صرف العملات الأجنبية وتحويل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن افتتاح فرعها الجديد في مطار الفجيرة الدولي في 21 فبراير 2024. يمثّل هذا الافتتاح انجازاً بارزاً آخر للشركة يُضاف إلى التطورات الأخيرة التي حققتها، خاصة النمو في عدد فروعها في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

تواصل الشركة زخم النمو والتوسّع منذ عام 2022، من حيث عدد الفروع التابعة لها والمنتجات الرقمية مثل تطبيق الهاتف المحمول الجديد وغيرها من الخدمات الأخرى. ويعدَ هذا الفرع الثاني في إمارة الفجيرة لشركة جي سي سي للصرافة (GCC Exchange)، التي تهدف من خلال شبكتها المتنامية من الفروع إلى تعزيز إمكانية وصول أكبر عدد ممكن من العملاء إلى خدماتها المتنوعة، وتأسيس حضور قوي للعلامة التجارية.

وتعليقاً على افتتاح الفرع الجديد في مطار الفجيرة الدولي، قال السيد راجيش هيماتلال، المدير الإداري لشركة جي سي سي للصرافة (GCC Exchange) : "يدأب فريقنا على بذل الوقت والجهد من أجل خلق فرص جديدة لصالح عملائنا الذين يحتاجون إلى خدمات وحلول في مجال صرف العملات الأجنبية (Forex) والتحويلات المالية ونظام حماية الأجور (Wage Protection System - WPS). ويمثّل كل فرع جديد انعكاساً لرؤية فريقنا من الخبراء المتمرّسين وشهادة على ثقة عملائنا ودعمهم وولائهم. بالتالي، وبهدف أن نكون خدمة يسهل الوصول إليها، نحتاج إلى تأسيس وجود لنا في النقاط الساخنة الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وها نحن الآن في إحداها. نحن على ثقة بأن فرع مطار الفجيرة الدولي سيسمح بتوفير تجربة جديدة لجميع المسافرين والعملاء الراغبين بتحويل الأموال."

من جانبه، قال السيد ياش راجيش ، المدير العام لشركة جي سي سي للصرافة (GCC Exchange): "نحن ندرك التأثير الكبير الذي سيحدثه فرعنا الجديد، من حيث تسهيل إمكانية الوصول إلى خدمتنا. يتمتع فرع مطار الفجيرة الدولي بفرصة أكبر لتلبية متطلبات المسافرين من العملات الأجنبية، والتي ستسمح بدورها في تعريف علامتنا التجارية للعملاء المحتملين. تعتمد خططنا التوسعية على توعية الأفراد وتعزيز معرفتهم بالفوائد الكبيرة التي تتيحها خدماتنا في مجال صرف العملات الأجنبية (Forex) وتحويلات الأموال. ونحن متحمسون لمساعدة جميع الأشخاص الذين سيتمكنون من اختبار خدمتنا في المطار."

لمحة عن شركة جي سي سي للصرافة (GCC Exchange)

تعدّ شركة جي سي سي للصرافة (GCC Exchange) علامة تجارية حائزة على جوائز للخدمات المالية. تقدم العلامة التجارية التي تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2005، حلول تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية وإدارة الرواتب وخدمات دفع الفواتير.

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