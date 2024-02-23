إل جي تجعل تجربة غسيل الملابس أكثر سهولةً مع مجموعة غسالاتها الحديثة والمتطورة

MENAFN - AETOSWire) أطلقت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) غسالات الملابس الحديثة التي ستوفر الوقت والجهد على العملاء، حيث صُممت هذه الغسالات والمجففات المتطورة لتحدث نقلة نوعية في الطريقة التي تتعامل بها الأسر مع الغسيل. وتوفر المجموعة الجديدة المزايا التي تهدف إلى توفير المساحة والوقت والطاقة وأداء الغسيل غير المسبوق.

يوفر حل الغسيل والتجفيف المتكامل من "إل جي" المساحة القيّمة في المنزل ويتخلص أيضاً من الحاجة إلى نقل حِمل الغسيل من جهاز إلى آخر أو تعليق الغسيل ليجف، مما يؤدي إلى تبسيط عملية الغسيل بشكل لم يسبق له مثيل. وهو مزود بتقنية TurboWash المبتكرة، وهي دورة موفرة للطاقة والمياه تقدم أداء الغسيل ذاته للدورة العادية الطويلة، لكنها تنظف الملابس في غضون 29 دقيقة فقط، مما يختصر فترة الغسيل ويوفر المزيد من الوقت للاستمتاع بالحياة على أكمل وجه.

تتميز أحدث غسالات ومجففات الملابس المتكاملة من "إل جي" أيضاً بتقنية Steam، التي تضمن نظافة الملابس وخلوها من مسببات الحساسية والروائح عبر القضاء على 99.9% من مسببات الحساسية مثل عث الغبار، مما يوفر الراحة المثالية للعائلات، وخاصةً من يعانون من الحساسية أو مشاكل في الجهاز التنفسي.

يتمركز التقدم التقني دائماً في طليعة منتجات "إل جي"، حيث تعمل تقنية 6Motion Direct Drive على تحريك أسطوانة الغسيل في اتجاهات متعددة، مما يوفر الرعاية المثالية واللطيفة للأقمشة. ويمكنكم الاطمئنان سواء كانت البقع صعبة أو الملابس رقيقة، حيث ستحصل ملابسكم على الرعاية المناسبة وستكون بقمة النظافة.

توفر غسالات "إل جي" بفضل محركين مباشرين عاكسين عاليي الكفاءة أداءً معززاً ومتانة غير مسبوقة بينما تعمل بشكل هادئ وبأقل قدر من الاهتزاز لتخفيف الضوضاء عند عمل الغسالة وتوفير بيئة هادئة للمستخدم، إضافةً إلى نسبة أقل من استهلاك الطاقة، مما يسهم في تخفيض استهلاك الكهرباء.

ولاستكمال خصائصها الموفرة للمساحة، تسمح غسالات الحِمل الأمامي من "إل جي" بإيقاف دورة الغسيل مؤقتاً لإضافة العناصر المنسية، بما يصل إلى 20 كغ من الغسيل وسعة تجفيف تصل إلى 12 كغ، مما يجعلها مثالية للتعامل مع الأحمال الكبيرة بسهولة. علاوةً على ذلك، تمتلك الغسالات إمكانية إجراء الفحص الذكي Smart Diagnosis والاتصال بشبكة واي فاي عبر تقنية SmartThinQ (WiFi) لتصبح إدارة الغسيل أكثر تطوراً من أي وقت مضى.

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نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في إل جي إلكترونيكس

رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة