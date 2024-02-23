إل جي تجعل تجربة غسيل الملابس أكثر سهولةً مع مجموعة غسالاتها الحديثة والمتطورة

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- AETOSWire) أطلقت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) غسالات الملابس الحديثة التي ستوفر الوقت والجهد على العملاء، حيث صُممت هذه الغسالات والمجففات المتطورة لتحدث نقلة نوعية في الطريقة التي تتعامل بها الأسر مع الغسيل. وتوفر المجموعة الجديدة المزايا التي تهدف إلى توفير المساحة والوقت والطاقة وأداء الغسيل غير المسبوق.
يوفر حل الغسيل والتجفيف المتكامل من "إل جي" المساحة القيّمة في المنزل ويتخلص أيضاً من الحاجة إلى نقل حِمل الغسيل من جهاز إلى آخر أو تعليق الغسيل ليجف، مما يؤدي إلى تبسيط عملية الغسيل بشكل لم يسبق له مثيل. وهو مزود بتقنية TurboWash المبتكرة، وهي دورة موفرة للطاقة والمياه تقدم أداء الغسيل ذاته للدورة العادية الطويلة، لكنها تنظف الملابس في غضون 29 دقيقة فقط، مما يختصر فترة الغسيل ويوفر المزيد من الوقت للاستمتاع بالحياة على أكمل وجه.
تتميز أحدث غسالات ومجففات الملابس المتكاملة من "إل جي" أيضاً بتقنية Steam، التي تضمن نظافة الملابس وخلوها من مسببات الحساسية والروائح عبر القضاء على 99.9% من مسببات الحساسية مثل عث الغبار، مما يوفر الراحة المثالية للعائلات، وخاصةً من يعانون من الحساسية أو مشاكل في الجهاز التنفسي.
يتمركز التقدم التقني دائماً في طليعة منتجات "إل جي"، حيث تعمل تقنية 6Motion Direct Drive على تحريك أسطوانة الغسيل في اتجاهات متعددة، مما يوفر الرعاية المثالية واللطيفة للأقمشة. ويمكنكم الاطمئنان سواء كانت البقع صعبة أو الملابس رقيقة، حيث ستحصل ملابسكم على الرعاية المناسبة وستكون بقمة النظافة.
توفر غسالات "إل جي" بفضل محركين مباشرين عاكسين عاليي الكفاءة أداءً معززاً ومتانة غير مسبوقة بينما تعمل بشكل هادئ وبأقل قدر من الاهتزاز لتخفيف الضوضاء عند عمل الغسالة وتوفير بيئة هادئة للمستخدم، إضافةً إلى نسبة أقل من استهلاك الطاقة، مما يسهم في تخفيض استهلاك الكهرباء.
ولاستكمال خصائصها الموفرة للمساحة، تسمح غسالات الحِمل الأمامي من "إل جي" بإيقاف دورة الغسيل مؤقتاً لإضافة العناصر المنسية، بما يصل إلى 20 كغ من الغسيل وسعة تجفيف تصل إلى 12 كغ، مما يجعلها مثالية للتعامل مع الأحمال الكبيرة بسهولة. علاوةً على ذلك، تمتلك الغسالات إمكانية إجراء الفحص الذكي Smart Diagnosis والاتصال بشبكة واي فاي عبر تقنية SmartThinQ (WiFi) لتصبح إدارة الغسيل أكثر تطوراً من أي وقت مضى.
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نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في إل جي إلكترونيكس
رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
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