شركة NOV تعلن عن افتتاح مقرها الإقليمي في الدمام، المملكة العربية السعودية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة NOV Inc. (المُشار إليها اختصارًا باسم "NOV")، الشركة الرائدة في قطاع توفير التكنولوجيا والمعدات لصناعة الطاقة العالمية، عن إنشاء مقرها الإقليمي في الدمام، المملكة العربية السعودية. يبرهن إنشاء المقر الإقليمي أيضًا على التزام شركة NOV الراسخ تجاه المنطقة وتقديم منتجات وخدمات وحلول استثنائية لعملائها الكرام في هذا السوق بالغ الأهمية.

ويقع المرفق الذي تم افتتاحه في برج غرفة الدمام الشرقية المرموق، وسيكون بمثابة مركز محوري لعمليات NOV في الشرق الأوسط وسيضم فريقًا موهوبًا من القيادة التنفيذية والمهندسين والمهنيين. وتهدف شركة NOV من خلال دمج هذه الوظائف الحيوية في المجتمع داخل مدينة الدمام، إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتعزيز التعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة الإقليميين، وزيادة تعزيز مكانتها في السوق.

وإحياءً لذكرى إنشاء المقر الإقليمي لشركة NOV، أقيم حفل خاص استضافه معالي وزير الاستثمار خالد الفالح وحضره السيد Clay Williams، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة NOV. وألقى الحدث، الذي أقيم في الرياض، الضوء على جهود التعاون بين شركة NOV ووزارة الاستثمار، مع التشديد على الرؤية المشتركة لدفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وترسيخ نظام مزدهر للطاقة في المنطقة.

"يُشكِّل قرار شركة NOV بإنشاء مقر إقليمي في المملكة العربية السعودية خير برهان على الاعتراف بالبنية التحتية ذات المستوى العالمي ورأس المال البشري في المملكة ودورها كمركز عالمي رائد للطاقة. تلعب المساهمات المُقدَّمة من خلال برنامج المقر الإقليمي دورًا فعَّالاً في تعزيز دور المملكة العربية السعودية كطرف محفز للتنمية الاقتصادية في منطقة الخليج والشرق الأوسط الكبير،" حسبما صرَّح معالي وزير الاستثمار خالد الفالح.

وعلى صعيد آخر، صرَّح Clay Williams، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة NOV قائلاً: "تعتبر المنطقة الشرقية موقعًا مثاليًا للمقر الإقليمي لشركة NOV نظرًا لما تتمتع به من موقع استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأثيرها الكبير في عمليات النفط والغاز، وبيئة الأعمال المزدهرة فيها". "سيساعدنا هذا الأمر في تقديم خدمة أفضل لعملائنا، وتعزيز استجابتنا للتحديات، فضلاً عن ترسيخ مكانتنا في السوق في هذه المنطقة الحيوية."

"تنتابنا حالة من الحماس الشديد نحو انتهاز الفرص التي يوفرها مقرنا الإقليمي في الدمام"، حسبما أفاد الدكتور عادل بادغيش، الرئيس والمدير الإداري لشركة NOV صاحب الجنسية السعودية في الشرق الأوسط. "يؤكد هذا الاستثمار التزامنا طويل الأمد تجاه المنطقة ومدى تفانينا في تقديم منتجات وخدمات استثنائية لعملائنا. نحن نتطلع بشغف إلى التعاون الوثيق مع شركائنا وعملائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحفيز روح الابتكار وتقديم حلول ذات قيمة مضافة."

تتمتع شركة NOV في ظل أعمال توسُّعها المستمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بموقع استراتيجي لدفع التكنولوجيا والابتكار في صناعة النفط والغاز في المنطقة. يوفر برج غرفة الدمام الشرقية أحدث وسائل الراحة كما يمتلك موقعًا استراتيجيًا، مما يجعله الخيار الأمثل لإنشاء المقر الإقليمي لشركة NOV. ولن تدعم مرافقها وبنيتها التحتية المصمَّمة على أحدث طراز خطط نمو الشركة فحسب، بل ستسهل أيضًا استقطاب أفضل المواهب من المنطقة واستبقائها.

نبذة عن شركة NOV

NOV (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: NOV) تقدم حلولاً تعتمد على التكنولوجيا لتمكين صناعة الطاقة العالمية. وعلى مدار أكثر من 150 عامًا، شغَّلت شركة NOV منصب الريادة في الابتكارات التي تمكِّن عملائها من إنتاج طاقة مستدامة بأمان مع تقليل التأثير البيئي. تعتمد صناعة الطاقة على التكنولوجيا والخبرة العميقة لشركة NOV لمواصلة تحسين عمليات حقول النفط والمساعدة في الجهود المبذولة لدفع انتقال الطاقة نحو مستقبل أكثر استدامة. تُشغِّل شركة NOV الصناعة التي تمد العالم بالطاقة.

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نبذة عن وزارة الاستثمار

يفتح نهج التحوُّل المستمر في المملكة العربية السعودية في ظل خطة التنمية الاقتصادية والتنويع لبرنامج رؤية 2030 فرصًا استثمارية جديدة بوتيرة لا مثيل لها. تعمل وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية (MISA) على تسهيل استغلال هذه الفرص من خلال وضع نظام استثماري حيوي في القطاعات الحكومية، والذي تضفي عليه استراتيجية الاستثمار الوطنية في المملكة العربية السعودية تيسيرات كبيرة.

وبفضل وجود شبكة من المكاتب التمثيلية في جميع أنحاء العالم، تتعاون وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية (MISA) مع الشركات من جميع الأشكال والأحجام - بدءًا من الشركات الناشئة وحتى الشركات الكبرى متعددة الجنسيات - للمساعدة في تبسيط عجلة الاستثمار في المملكة العربية السعودية بقدر الإمكان. تلعب وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية (MISA) أيضًا دورًا رائدًا في تحسين بيئة الأعمال العامة في المملكة العربية السعودية من خلال إضفاء تسهيلات على بيانات الاستثمار عبر المناطق والقطاعات، وخلق حوافز استثمارية، وقيادة إصلاحات الأعمال وإتاحة فرص الاستثمار.

للاطّلاع على المزيد من المعلومات حول وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية (MISA)، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو تواصل عبر الهاشتاج #MISA على Twitter @MISA وLinkedIn.

نبذة عن منصَّة "استثمر في السعودية"

تعد منصَّة "استثمر في السعودية"، التي تشرف عليها وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية (MISA)، جهة جذب وترويج للاستثمارات في المملكة، والمكلفة بالتواصل وتسهيل فرص الاستثمار.

تُمثل منصَّة "استثمر في السعودية" نقطة الاتصال الرئيسية للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن المعلومات والمساعدة قبل دخولهم إلى المملكة العربية السعودية وأثناء تواجدهم فيها وبعد سفرهم منها. تلتزم المنصَّة بالعمل في شراكة مع المستثمرين المحتملين والحاليين لإضفاء قدر من السلاسة على تجربتهم الاستثمارية.

للاطّلاع على المزيد من المعلومات حول منصَّة "استثمر في السعودية"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو تواصل عبر الهاشتاج #InvestSaudi على Twitter وLinkedIn .

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