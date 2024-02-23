شركة NOV تعلن عن افتتاح مقرها الإقليمي في الدمام، المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة NOV Inc. (المُشار إليها اختصارًا باسم "NOV")، الشركة الرائدة في قطاع توفير التكنولوجيا والمعدات لصناعة الطاقة العالمية، عن إنشاء مقرها الإقليمي في الدمام، المملكة العربية السعودية. يبرهن إنشاء المقر الإقليمي أيضًا على التزام شركة NOV الراسخ تجاه المنطقة وتقديم منتجات وخدمات وحلول استثنائية لعملائها الكرام في هذا السوق بالغ الأهمية.
ويقع المرفق الذي تم افتتاحه في برج غرفة الدمام الشرقية المرموق، وسيكون بمثابة مركز محوري لعمليات NOV في الشرق الأوسط وسيضم فريقًا موهوبًا من القيادة التنفيذية والمهندسين والمهنيين. وتهدف شركة NOV من خلال دمج هذه الوظائف الحيوية في المجتمع داخل مدينة الدمام، إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتعزيز التعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة الإقليميين، وزيادة تعزيز مكانتها في السوق.
وإحياءً لذكرى إنشاء المقر الإقليمي لشركة NOV، أقيم حفل خاص استضافه معالي وزير الاستثمار خالد الفالح وحضره السيد Clay Williams، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة NOV. وألقى الحدث، الذي أقيم في الرياض، الضوء على جهود التعاون بين شركة NOV ووزارة الاستثمار، مع التشديد على الرؤية المشتركة لدفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وترسيخ نظام مزدهر للطاقة في المنطقة.
"يُشكِّل قرار شركة NOV بإنشاء مقر إقليمي في المملكة العربية السعودية خير برهان على الاعتراف بالبنية التحتية ذات المستوى العالمي ورأس المال البشري في المملكة ودورها كمركز عالمي رائد للطاقة. تلعب المساهمات المُقدَّمة من خلال برنامج المقر الإقليمي دورًا فعَّالاً في تعزيز دور المملكة العربية السعودية كطرف محفز للتنمية الاقتصادية في منطقة الخليج والشرق الأوسط الكبير،" حسبما صرَّح معالي وزير الاستثمار خالد الفالح.
وعلى صعيد آخر، صرَّح Clay Williams، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة NOV قائلاً: "تعتبر المنطقة الشرقية موقعًا مثاليًا للمقر الإقليمي لشركة NOV نظرًا لما تتمتع به من موقع استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأثيرها الكبير في عمليات النفط والغاز، وبيئة الأعمال المزدهرة فيها". "سيساعدنا هذا الأمر في تقديم خدمة أفضل لعملائنا، وتعزيز استجابتنا للتحديات، فضلاً عن ترسيخ مكانتنا في السوق في هذه المنطقة الحيوية."
"تنتابنا حالة من الحماس الشديد نحو انتهاز الفرص التي يوفرها مقرنا الإقليمي في الدمام"، حسبما أفاد الدكتور عادل بادغيش، الرئيس والمدير الإداري لشركة NOV صاحب الجنسية السعودية في الشرق الأوسط. "يؤكد هذا الاستثمار التزامنا طويل الأمد تجاه المنطقة ومدى تفانينا في تقديم منتجات وخدمات استثنائية لعملائنا. نحن نتطلع بشغف إلى التعاون الوثيق مع شركائنا وعملائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحفيز روح الابتكار وتقديم حلول ذات قيمة مضافة."
تتمتع شركة NOV في ظل أعمال توسُّعها المستمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بموقع استراتيجي لدفع التكنولوجيا والابتكار في صناعة النفط والغاز في المنطقة. يوفر برج غرفة الدمام الشرقية أحدث وسائل الراحة كما يمتلك موقعًا استراتيجيًا، مما يجعله الخيار الأمثل لإنشاء المقر الإقليمي لشركة NOV. ولن تدعم مرافقها وبنيتها التحتية المصمَّمة على أحدث طراز خطط نمو الشركة فحسب، بل ستسهل أيضًا استقطاب أفضل المواهب من المنطقة واستبقائها.
نبذة عن شركة NOV
NOV (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: NOV) تقدم حلولاً تعتمد على التكنولوجيا لتمكين صناعة الطاقة العالمية. وعلى مدار أكثر من 150 عامًا، شغَّلت شركة NOV منصب الريادة في الابتكارات التي تمكِّن عملائها من إنتاج طاقة مستدامة بأمان مع تقليل التأثير البيئي. تعتمد صناعة الطاقة على التكنولوجيا والخبرة العميقة لشركة NOV لمواصلة تحسين عمليات حقول النفط والمساعدة في الجهود المبذولة لدفع انتقال الطاقة نحو مستقبل أكثر استدامة. تُشغِّل شركة NOV الصناعة التي تمد العالم بالطاقة.
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نبذة عن وزارة الاستثمار
يفتح نهج التحوُّل المستمر في المملكة العربية السعودية في ظل خطة التنمية الاقتصادية والتنويع لبرنامج رؤية 2030 فرصًا استثمارية جديدة بوتيرة لا مثيل لها. تعمل وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية (MISA) على تسهيل استغلال هذه الفرص من خلال وضع نظام استثماري حيوي في القطاعات الحكومية، والذي تضفي عليه استراتيجية الاستثمار الوطنية في المملكة العربية السعودية تيسيرات كبيرة.
وبفضل وجود شبكة من المكاتب التمثيلية في جميع أنحاء العالم، تتعاون وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية (MISA) مع الشركات من جميع الأشكال والأحجام - بدءًا من الشركات الناشئة وحتى الشركات الكبرى متعددة الجنسيات - للمساعدة في تبسيط عجلة الاستثمار في المملكة العربية السعودية بقدر الإمكان. تلعب وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية (MISA) أيضًا دورًا رائدًا في تحسين بيئة الأعمال العامة في المملكة العربية السعودية من خلال إضفاء تسهيلات على بيانات الاستثمار عبر المناطق والقطاعات، وخلق حوافز استثمارية، وقيادة إصلاحات الأعمال وإتاحة فرص الاستثمار.
للاطّلاع على المزيد من المعلومات حول وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية (MISA)، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو تواصل عبر الهاشتاج #MISA على Twitter @MISA وLinkedIn.
نبذة عن منصَّة "استثمر في السعودية"
تعد منصَّة "استثمر في السعودية"، التي تشرف عليها وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية (MISA)، جهة جذب وترويج للاستثمارات في المملكة، والمكلفة بالتواصل وتسهيل فرص الاستثمار.
تُمثل منصَّة "استثمر في السعودية" نقطة الاتصال الرئيسية للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن المعلومات والمساعدة قبل دخولهم إلى المملكة العربية السعودية وأثناء تواجدهم فيها وبعد سفرهم منها. تلتزم المنصَّة بالعمل في شراكة مع المستثمرين المحتملين والحاليين لإضفاء قدر من السلاسة على تجربتهم الاستثمارية.
للاطّلاع على المزيد من المعلومات حول منصَّة "استثمر في السعودية"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو تواصل عبر الهاشتاج #InvestSaudi على Twitter وLinkedIn .
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