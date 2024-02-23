Rimkus تحتفل بمرور 40 عامًا على إرثها العريق، وتحصل على تمويل استثماري من HGGC

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Rimkus Consulting Group, Inc. ( المُشار إليها اختصارًا باسم "Rimkus")، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الاستشارات الهندسية والفنية، اليوم عن حصولها على تمويل استثماري استراتيجي للنمو من HGGC ، وهي شركة استثمار رائدة في السوق المتوسطة. سيقوم المستثمر صاحب حصص الأقلية الحالي Century Equity Partners وفريق إدارة Rimkus بإدراج كمية كبيرة من الأسهم في الصفقة. لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.
"يسرُّنا الترحيب بشركة HGGC كشريك استراتيجي. لا يُمثل حجم الاستثمارات التي تم ضخها من قِبلها اعترافًا بالعمل الجاد لفريق Rimkus وتفانيه فحسب، بل يمكِّننا أيضًا من تسريع مسار النمو لدينا. "وبفضل خبرة HGGC ومواردها القيِّمة، نحن على استعداد لبلوغ آفاق جديدة وتوسيع عروض خدماتنا لتوفير قيمة أكبر لعملائنا"، حسبما صرَّح Jonathan Higgins، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Rimkus.
تقدم شركة Rimkus الاستشارات الهندسية والفنية للعملاء في جميع أرجاء العالم، بما في ذلك الشركات، وشركات المحاماة، وشركات التأمين، وإدارات الجهات الخارجية، والوكالات الحكومية. ستساعد الشراكة الجديدة مع HGGC شركة Rimkus على توسيع محفظة خدماتها، وتقديم الخدمات لعملائها على نحو أفضل، وترسيخ مكانتها كشركة استشارات فنية رائدة.
"تُعدُّ شركة Rimkus شركةً رائدةً تمتلك علامة تجارية رائعة وثقافة متميزة حقًا. سجلها الحافل وسمعتها بين العملاء يجعلها شريكًا جذابًا بشكل استثنائي بالنسبة إلينا"، حسب التصريحات الصادرة عن HGGC. "نتطلع حقًا إلى مساعدة Rimkus على تحقيق النمو من خلال توسيع عروض خدماتها، وتعميق خبرتها القوية بالفعل، والاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز مسار العمليات."
ومنذ عام 2020، أبرمت شركة Rimkus قرابة 15 عملية استحواذ استراتيجية، مما أدى إلى توسيع شبكتها لتشمل أكثر من 1500 موظف ولها أكثر من 110 مكاتب على مستوى العالم. عززت شركة Rimkus في أعقاب التغيير الاستراتيجي الذي طرأ على العلامة التجارية في وقت سابق من العام الماضي، مجالات ممارساتها الحالية للبقاء في طليعة متطلبات عملائها العالميين وضخت استثمارات كثيرة في الحلول التقنية والأفراد مما مكَّن الشركة من مواصلة شغل منصب الريادة في الصناعات التي تخدمها.
وخرجت تصريحات من Century Equity Partners مفادها: "في ظل معدلات النمو الفائقة الموجودة بالفعل، يسرُّنا مواصلة تقديم الدعم لشركة Rimkus والتعاون مع HGGC وفريق الإدارة لتنمية ريادتها في السوق".
عمل J.P. Morgan كمستشار مالي حصري لشركة Rimkus. يتمثل دور Baird في تقديم المشورة لشركة Century Equity Partners، بينما يُقدِّم Piper Sandler المشورة لشركة HGGC.
نبذة عن شركة Rimkus
Rimkus هي مزود عالمي يقدم الاستشارات الهندسية والفنية للشركات وشركات التأمين وشركات المحاماة والوكالات الحكومية. ويتخصص خبراء Rimkus في الاستشارات الجنائية وحلّ المنازعات وخدمات إدارة الإنشاءات وحلول البيئة الحضرية المبنية ودعم العامل البشري للقطاع الاستهلاكي والصناعي وقطاع الرعاية الصحية. وعلى مدى أكثر من 40 عامًا، حاز المهندسون المحترفون والمعماريون والعلماء والمتخصصون التقنيون في الشركة على تقدير مجتمعات الأعمال المحلية والوطنية والدولية لالتزامهم بالتميُّز في الخدمة. تدير Rimkus أكثر من 110 مكاتب حول العالم. للاطّلاع على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .
نبذة عن شركة HGGC
HGGC هي شركة خاصة متخصِّصة في الاستثمارات تحركها القيم وتركز على الشراكة. يتحد نظام الشركة الذي يضم مستثمرين ومُشغِّلين ومهنيين تحت مظلة واحدة لتحقيق المهمة المشتركة المتمثلة في تطوير المؤسسات الرائدة وبناء قيمة طويلة المدى معًا. تستثمر HGGC في التكنولوجيا وخدمات الأعمال والخدمات المالية والمؤسسات الاستهلاكية التي تتراوح قيمتها بشكل عام بين 200 مليون دولار – أكثر من 1.5 مليار دولار. يقع مقر الشركة في بالو ألتو، كاليفورنيا، ولها التزامات رأسمالية تكاملية تديرها بأكثر من 6.9 مليارات دولار أمريكي. ومنذ تدشينها في عام 2007، أكملت شركة HGGC أكثر من 600 عملية استثمار في المنصَّة، وعمليات استحواذ إضافية، وإعادة الرسملة، وإحداث سيولة بقيمة إجمالية للمعاملات تزيد عن 71 مليار دولار أمريكي. يتوفَّر المزيد من المعلومات، بما في ذلك قائمة كاملة من الاستثمارات الحالية والسابقة، على .
نبذة عن شركة Century Equity Partners
شركة Century Equity Partners, LLC (المُشار إليها اختصارًا باسم "Century") هي شركة أسهم خاصة مقرها بوسطن توفر رأس المال لشركات السوق المتوسطة صاحبة الميزانيات الأقل التي تسعى إلى استثمارات لدعم النمو أو تمويل عمليات الاستحواذ أو الاستحواذ الجزئي أو فرص إعادة الرسملة. تصب شركة Century تركيزها على الشركات العاملة في قطاعات التأمين وإدارة الأصول والثروات والتمويل المتخصص والخدمات المصرفية وخدمات الإقراض.
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