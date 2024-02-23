Rimkus تحتفل بمرور 40 عامًا على إرثها العريق، وتحصل على تمويل استثماري من HGGC

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Rimkus Consulting Group, Inc. ( المُشار إليها اختصارًا باسم "Rimkus")، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الاستشارات الهندسية والفنية، اليوم عن حصولها على تمويل استثماري استراتيجي للنمو من HGGC ، وهي شركة استثمار رائدة في السوق المتوسطة. سيقوم المستثمر صاحب حصص الأقلية الحالي Century Equity Partners وفريق إدارة Rimkus بإدراج كمية كبيرة من الأسهم في الصفقة. لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

"يسرُّنا الترحيب بشركة HGGC كشريك استراتيجي. لا يُمثل حجم الاستثمارات التي تم ضخها من قِبلها اعترافًا بالعمل الجاد لفريق Rimkus وتفانيه فحسب، بل يمكِّننا أيضًا من تسريع مسار النمو لدينا. "وبفضل خبرة HGGC ومواردها القيِّمة، نحن على استعداد لبلوغ آفاق جديدة وتوسيع عروض خدماتنا لتوفير قيمة أكبر لعملائنا"، حسبما صرَّح Jonathan Higgins، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Rimkus.

تقدم شركة Rimkus الاستشارات الهندسية والفنية للعملاء في جميع أرجاء العالم، بما في ذلك الشركات، وشركات المحاماة، وشركات التأمين، وإدارات الجهات الخارجية، والوكالات الحكومية. ستساعد الشراكة الجديدة مع HGGC شركة Rimkus على توسيع محفظة خدماتها، وتقديم الخدمات لعملائها على نحو أفضل، وترسيخ مكانتها كشركة استشارات فنية رائدة.

"تُعدُّ شركة Rimkus شركةً رائدةً تمتلك علامة تجارية رائعة وثقافة متميزة حقًا. سجلها الحافل وسمعتها بين العملاء يجعلها شريكًا جذابًا بشكل استثنائي بالنسبة إلينا"، حسب التصريحات الصادرة عن HGGC. "نتطلع حقًا إلى مساعدة Rimkus على تحقيق النمو من خلال توسيع عروض خدماتها، وتعميق خبرتها القوية بالفعل، والاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز مسار العمليات."

ومنذ عام 2020، أبرمت شركة Rimkus قرابة 15 عملية استحواذ استراتيجية، مما أدى إلى توسيع شبكتها لتشمل أكثر من 1500 موظف ولها أكثر من 110 مكاتب على مستوى العالم. عززت شركة Rimkus في أعقاب التغيير الاستراتيجي الذي طرأ على العلامة التجارية في وقت سابق من العام الماضي، مجالات ممارساتها الحالية للبقاء في طليعة متطلبات عملائها العالميين وضخت استثمارات كثيرة في الحلول التقنية والأفراد مما مكَّن الشركة من مواصلة شغل منصب الريادة في الصناعات التي تخدمها.

وخرجت تصريحات من Century Equity Partners مفادها: "في ظل معدلات النمو الفائقة الموجودة بالفعل، يسرُّنا مواصلة تقديم الدعم لشركة Rimkus والتعاون مع HGGC وفريق الإدارة لتنمية ريادتها في السوق".

عمل J.P. Morgan كمستشار مالي حصري لشركة Rimkus. يتمثل دور Baird في تقديم المشورة لشركة Century Equity Partners، بينما يُقدِّم Piper Sandler المشورة لشركة HGGC.

نبذة عن شركة Rimkus

Rimkus هي مزود عالمي يقدم الاستشارات الهندسية والفنية للشركات وشركات التأمين وشركات المحاماة والوكالات الحكومية. ويتخصص خبراء Rimkus في الاستشارات الجنائية وحلّ المنازعات وخدمات إدارة الإنشاءات وحلول البيئة الحضرية المبنية ودعم العامل البشري للقطاع الاستهلاكي والصناعي وقطاع الرعاية الصحية. وعلى مدى أكثر من 40 عامًا، حاز المهندسون المحترفون والمعماريون والعلماء والمتخصصون التقنيون في الشركة على تقدير مجتمعات الأعمال المحلية والوطنية والدولية لالتزامهم بالتميُّز في الخدمة. تدير Rimkus أكثر من 110 مكاتب حول العالم. للاطّلاع على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .

نبذة عن شركة HGGC

HGGC هي شركة خاصة متخصِّصة في الاستثمارات تحركها القيم وتركز على الشراكة. يتحد نظام الشركة الذي يضم مستثمرين ومُشغِّلين ومهنيين تحت مظلة واحدة لتحقيق المهمة المشتركة المتمثلة في تطوير المؤسسات الرائدة وبناء قيمة طويلة المدى معًا. تستثمر HGGC في التكنولوجيا وخدمات الأعمال والخدمات المالية والمؤسسات الاستهلاكية التي تتراوح قيمتها بشكل عام بين 200 مليون دولار – أكثر من 1.5 مليار دولار. يقع مقر الشركة في بالو ألتو، كاليفورنيا، ولها التزامات رأسمالية تكاملية تديرها بأكثر من 6.9 مليارات دولار أمريكي. ومنذ تدشينها في عام 2007، أكملت شركة HGGC أكثر من 600 عملية استثمار في المنصَّة، وعمليات استحواذ إضافية، وإعادة الرسملة، وإحداث سيولة بقيمة إجمالية للمعاملات تزيد عن 71 مليار دولار أمريكي. يتوفَّر المزيد من المعلومات، بما في ذلك قائمة كاملة من الاستثمارات الحالية والسابقة، على .

نبذة عن شركة Century Equity Partners

شركة Century Equity Partners, LLC (المُشار إليها اختصارًا باسم "Century") هي شركة أسهم خاصة مقرها بوسطن توفر رأس المال لشركات السوق المتوسطة صاحبة الميزانيات الأقل التي تسعى إلى استثمارات لدعم النمو أو تمويل عمليات الاستحواذ أو الاستحواذ الجزئي أو فرص إعادة الرسملة. تصب شركة Century تركيزها على الشركات العاملة في قطاعات التأمين وإدارة الأصول والثروات والتمويل المتخصص والخدمات المصرفية وخدمات الإقراض.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :