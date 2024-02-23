حصول Roha Medical Campus، المستشفى المتميز في إثيوبيا، على دفعة مالية أولى قدرها 42 مليون دولار أمريكي

(BUSINESS WIRE )-- أعلن Roha Medical Campus (RMC) عن ضخ مساهمين استثمارات جديدة تسهم في إنشاء مستشفى رئيسي جديد ومتقدم متعدد التخصصات في أديس أبابا، ليصل إجمالي رأس المال الأولي إلى 42 مليون دولار أمريكي، في خطوة فارقة أحدثها أحد أكبر تطورات الرعاية الصحية في إفريقيا.

يمثل تمويل الأسهم الشريحة الأولى من استثمار بقيمة 130 مليون دولار أمريكي مخصص لبناء المرحلة الأولى من Roha Medical Campus، المستشفى المتميز الذي من المقرر أن يضم 350 سريرًا. ومن المقرر تخصيص تمويل إضافي من المساهمين فضلاً عن 70 مليون دولار أمريكي هي قيمة الديون بقيادة إحدى مؤسسات تمويل الخطط التنموية للنصف الأول من عام 2024. على صعيد آخر، وصلت مرحلة البناء بالفعل إلى منتصفها، ومن المقرر افتتاح أول مستشفى في عام 2025، مع استثمار إضافي بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لتوسيع المجمع بحيث يشمل مستشفيات متخصصة ومرافق طبية إضافية، بالإضافة إلى مركز للتدريس والبحث والتطوير.

يسطر المستشفى، الذي يقع على مسافة أقل من كيلومتر واحد من أكثر المطارات الدولية ازدحامًا في شرق إفريقيا، اسم أديس أبابا بحروف من نور على خريطة صناعة السياحة الطبية في القارة البالغ قيمتها 5 مليارات دولار أمريكي سنويًا، على حين يوقف تدفق أموال الرعاية الصحية السنوية التي تنفقها إثيوبيا في الخارج والبالغ قيمتها 500 مليون دولار أمريكي، على أن يصبح مطار أديس أبابا بولي الدولي التابع للخطوط الجوية الإثيوبية، الذي يعد حاليًا الرابط القياسي للأفارقة الذين يسافرون إلى جنوب آسيا أو الشرق الأوسط لتلقي الرعاية الصحية، قريبًا بوابة إلى أحد أهم مراكز العلاج الصحي في القارة.

تم تصميم Roha Medical Campus بحيث يكون أول مستشفى معتمد من اللجنة الدولية المشتركة (JCI) 1 في إثيوبيا، إذ سيسهم في تقليل النقص الحاد في المرافق الطبية المتقدمة وخدمات الرعاية الصحية لثاني أكبر بلد في إفريقيا والمرضى في المنطقة. وبفضل أكثر من 4,000 موظف طبي وإداري ومساعد، سيوفر RMC العديد من العلاجات الرائدة الجديدة أو المحدودة التوفر محليًا وفي كل أنحاء إفريقيا. وإلى جانب علاج حالات الطوارئ والرعاية الروتينية التي تركز على الطب الشامل والوقائي، ستتضمن العلاجات المتخصصة جراحة العظام وجراحة الأعصاب وعلاج العمود الفقري وأمراض القلب التداخلية وجراحة القلب وتدخلات الأوعية الدموية والطب النووي وعلاجات الأورام.

من المتوقع أن يسجل الإثيوبيون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع المرضى، كما قد التزم Roha Medical Campus باستقبال أعداد هائلة من الإحالات من النظام الصحي الحكومي بأسعار مخفضة. ومن جهة أخرى، تمتلك المستشفيات في إثيوبيا حاليًا 6% فحسب من إجمالي الأسرّة المطلوبة، وهي نسبة أقل بكثير مقارنةً بنظيراتها في شرق إفريقيا، وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.2

صرحت Welela Haileselassie، المدير العام في Roha Medical Campus، قائلة: "من الأهمية بمكان بالنسبة إلينا ضمان إتاحة العلاج على نطاق واسع في كل المجتمعات". "أن تحيا في إثيوبيا، معناه أن تسمع كثيرًا عن أشخاص يعانون ويفتقرون إلى العلاج المطلوب. وهذا ليس وضعًا صحيحًا، كما أنه بعيد كل البعد عن فكرة العدالة. ولذلك، فهذا المستشفى سيغير شكل حياة الناس ناهيك عن إنقاذ الكثير من الأرواح."

بالإضافة إلى تعزيز نتائج الرعاية الصحية، سيدعم Roha Medical Campus التنمية الاقتصادية، إذ سيسهم في رفع مستوى السياحة الطبية في البلاد، والتي تلعب دور المحرك الرئيسي المحتمل للنقد الأجنبي الذي هو مطلب ملح على كافة الأصعدة. علاوةً على ذلك، سيعمل RMC على تقوية مكانة الخطوط الجوية الإثيوبية المهيمنة بالفعل في مجال السياحة الطبية الإفريقية، وزيادة أعداد المسافرين، فضلاً عن زوار فندق Skylight صاحب الخمس نجوم التابع لشركة الطيران، والذي يقع على مسافة كيلومتر واحد من المجمع.

صرح Brooks Washington، الرئيس التنفيذي في Roha Medical Campus والشريك في Roha Group والمستثمر المؤسس في RMC، قائلاً: "إن إثيوبيا هي المكان المناسب للاستثمار التحويلي في مجال الرعاية الصحية". "يعزز الاتصال العالمي لخطوط الطيران الإثيوبية وضع السياحة الطبية ويضمن تحقيق إيرادات بالدولار الأمريكي للمستشفى. ويكلل هذه الخطوة البناءة النمو السريع للسكان المحليين المحتاجين إلى تلقي رعاية أفضل ودعم الحكومة للمشروعات المستدامة والمؤثرة على الصعيد البيئي. وكل هذه الخطوات مجتمعة تسهم في تحويل RMC إلى وجهة شائقة واعدة مناسبة لضخ استثمارات كبيرة فيها."

يتزايد الطلب على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة بين سكان إثيوبيا البالغ عددهم 126 مليون نسمة نتيجةً لنمو الطبقة المتوسطة، وتأثير التحضر السريع وأنماط الحياة المتغيرة، والحضور المتزايد للمنظمات الدولية الكبرى في أديس أبابا، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة. وسيعمل Roha Medical Campus على تقليل التكاليف وتعزيز سبل الوصول إلى خدمات الرعاية مقارنةً بالمستشفيات المحلية الأخرى وعروض السياحة الطبية الدولية المماثلة.

ركزت المنظمات الطبية العامة في إثيوبيا تاريخيًا على الحاجة الماسة لتعزيز مستوى الرعاية الصحية في المجتمعات الريفية ومكافحة الأوبئة، مثل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والسل وتحسين معدلات التطعيم ضد الأمراض المعدية. بيد أنه ثمة حاجة متزايدة الآن أيضًا لعلاج أمراض القلب والسرطان والسكتات الدماغية وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والسكري، من بين الأمراض غير المعدية (NCDs) الأخرى، إذ تبلغ الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية (NCDs) ما يقرب من ضعف متوسط المعدل في البلاد المتقدمة، حيث تبلغ 553 لكل 100,000 شخص، وهو ما يمثل أكثر من 50% من الوفيات في البلاد، أكثر من نصفهم تحت سن الأربعين.3 هذا، وعلى حسب ما ذكره الدكتور Senait Beyene، نائب المدير العام لقسم الرعاية الصحية في RMC أن ارتفاع معدل الوفيات يعود في الأساس إلى عجز البنية التحتية، بما في ذلك نقص العمال المهرة وسلاسل توريد الأدوية غير الموثوق بها والمنتجات الأساسية الأخرى.

صرح الدكتور Senait، قائلاً: "يتطلب علاج الأمراض غير المعدية (NCD) موارد مكثفة وبنية تحتية متطورة ومستلزمات وأدوية عالية الجودة ومتخصصين مهرة في مجال الرعاية الصحية". "ولمعالجة هذه المشكلات، سيقدم RMC خدمات رعاية متخصصة وشاملة الهدف منها تشخيص وعلاج ومتابعة المرضى، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين النتائج الصحية ومستوى حياة الأفراد المصابين بالأمراض غير المعدية (NCDs) على المدى الطويل."

سيعمد برنامج تدريبي مكثف إلى نقل المهارات بغية تمكين Roha Medical Campus من الحصول على فريق طبي غالبيته من الإثيوبيين في غضون خمسة أعوام، ولكن في البداية، سيكون بعض الأطباء من المغتربين. علاوةً على ذلك، ستسهل مرافق المستشفيات المتقدمة وفرص العمل على الإجراءات المعقدة توظيف المغتربين وستساعد في تقليل هجرة الكفاءات في القطاع الصحي الإفريقي، على أن تتوفر فرص التعلم لجميع العاملين في قطاع الرعاية الصحية، فضلاً عن موظفي المستشفيات العامة بغية تعزيز مستوى الحفاظ على المتخصصين المهرة وضمان معايير الرعاية العالمية.

يقوم Roha Medical Campus على بناء مبنى حديث مصمم خصوصًا لتوفير رعاية متميزة للمرضى. والتزامًا بمبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، فإن Roha Medical Campus يعد محايدًا تمامًا للكربون، بفضل رقعة خضراء تضم أكثر من 12,000 شجرة محلية مزروعة بين جنباته، وذلك استكمالاً لمبادرة الإرث الأخضر الطموحة للحكومة الإثيوبية، إذ توفر هذه الرقعة الخضراء المحيطة بالمكان بيئة علاجية طبيعية على حين تسهم في تقليل درجات الحرارة وتقليل تلوث الهواء والضوضاء وتخفيف حدة الفيضانات وجذب الطيور والحشرات المحلية. علاوةً على ذلك، سيكون المجمع هو أول مستشفى حاصل على اعتماد EDGE من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في إثيوبيا، إذ يطبق نظامًا متقدمًا لإدارة النفايات باستخدام التقنيات النظيفة وتوليد الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات ونظام التدفئة والتبريد المنشط حراريًا.

نبذة عن Roha Group :

يعد Roha Medical Campus أحد المشروعات الاستثمارية التابعة لشركة Roha Group الاستثمارية الكائنة في الولايات المتحدة التي تحمل على عاتقها مسؤولية تأسيس مشروعات مدرة للربح في إفريقيا عن طريق ضخ استثمارات في شركات جديدة وتطويرها في كل أنحاء القارة. كما تطلق Roha Group وتمول شركات جديدة ذات إمكانات واسعة النطاق، إذ تقوم على تطويرها من الألف إلى الياء. علاوةً على ذلك، يعمل منهج Roha الفريد على تقليل المخاطر وتحقيق عوائد عالية على حين يخلق قيمة مستمرة ومستدامة للقارة. وقد التزمت شركات محفظة Roha بضخ استثمارات تتعدى قيمتها 500 مليون دولار أمريكي حتى الآن ناهيك عن نشاطها الفاعل في كل أنحاء إفريقيا. تجدر هنا الإشارة إلى أن Roha لديها مكاتب تابعة لها في إفريقيا والولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب أنها أحد الموقعين على UNPRI.

ضخت Roha Group استثمارات تقدر بأكثر من 200 مليون دولار أمريكي في الشركات في إثيوبيا، ومن ضمنها Juniper Glass Industries SC، التي تضم بين جنباتها أكثر من 1,000 عامل وتنتج 200 مليون زجاجة سنويًا، فضلاً عن استبدال الواردات بالإنتاج المحلي. هذا، وقد افتتحت مؤخرًا شركة أخرى ضمن المحفظة، وهي Raxio Group، أول مركز بيانات مشترك محايد الشبكة من المستوى 3 في إثيوبيا.