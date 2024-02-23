شركة Quectel تعلن عن وحدة RG255G المستندة إلى Mediatek لتعزيز استعدادات تفعيل 5G Redcap

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعلن اليوم شركة Quectel Wireless Solutions العالمية المتخصصة في مجال توفير حلول إنترنت الأشياء عن Quectel RG255G، وهي وحدة 5G RedCap المستندة إلى MediaTek. تعد 5G Redcap، وهي اختصار لمصطلح القدرة المنخفضة، متغيرًا من متغيرات 5G ورد ذكرها في الإصدار 17 من 3GPP الذي يجمع بين زمن الوصول المنخفض وموثوقية 5G، إلى جانب ميزات، مثل تشريح الشبكة في تصميم مجموعة شرائح تنافسية من حيث التكلفة مع بنية خفيفة الوزن. وعلى صعيد عمليات التفعيل التي قد تستفيد من هذه السمات بدون الحاجة إلى قدرات 5G الكاملة، توفر RedCap خيارًا رائعًا منخفض التكلفة.
تتميز الوحدة، التي هي أول نظام رقاقة (SoC) لنظام 5G modem-RF، بقدرة 5G RedCap UltraSave من MediaTek، والتي تسهم في استهلاك أقل للطاقة بنسبة 60% مقارنةً بأجهزة مودم 4G IoT، واستهلاك أقل للطاقة بنسبة 70% مقارنةً بأجهزة مودم النطاق العريض المتنقل الممتد (eMBB) لشبكة 5G، وتوفير إضافي للطاقة بنسبة 10% مع تمكين ميزات توفير الطاقة للإصدار 17.
صرح Norbert Muhrer، رئيس Quectel Wireless Solutions ومديرها الإستراتيجي، قائلاً: "تعترينا بالغ السعادة إزاء الإعلان عن وحدة Quectel RG255G 5G Red Cap التي ستمكّن العملاء من التمتع بالعديد من مزايا 5G بدون الحاجة إلى تحمل التكلفة الكاملة وقبول متطلبات الطاقة اللازمة لهذه التكنولوجيا". "نرى أن 5G RedCap تتيح مجموعة كبيرة من حالات استخدام إنترنت الأشياء والتطبيقات التي تتطلب اتصالات ذات زمن وصول منخفض (URLLC) تتمتع بدرجة عالية على مقياس الثقة وتشريح الشبكة."
توفر Quectel RG255G أداء للوصلة الهابطة للقمر الصناعي مقداره 220 ميجابت في الثانية وأداء للوصلة الصاعدة للقمر الصناعي مقداره 121 ميجابت في الثانية على 256QAM (تعديل السعة التربيعية) أو 91 ميجابت في الثانية على 64QAM (تعديل السعة التربيعية). إضافةً إلى ذلك، تتوفر مجموعة RG255G بثلاثة أشكال، هي LGA وM.2 وMini PCIe، وتعمل في نطاق ترددي يبلغ 20 ميجا هرتز، كما تدعم LTE Cat 4 فضلاً عن النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS). هذا، وتوفر الوحدات واجهات متعددة، بما في ذلك USB 2.0 وPCIe 1.0.
صرح Evan Su، المدير العام لوحدة أعمال الاتصالات اللاسلكية في MediaTek، قائلاً: "تعد سلسلة T300 هي أول حل فردي لنظام رقاقة التردد الراديوي (RFSOC) مقاس 6 نانومتر لتكنولوجيا RedCap". "وتصورنا عن RedCap أنها وسيلة رئيسية تيسر سبل الوصول إلى ميزات 5G، مما يوفر لعملائنا القدرة على تحسين المكونات وتقديم أجهزة مدعومة بتكنولوجيا 5G لمجموعة كبيرة من التطبيقات بنقاط أسعار مختلفة."
تعد وحدة RG255G مثالية للتطبيقات التي تتضمن مراقبة للطاقة ونقطة البيع والأتمتة الصناعية والطاقة الذكية والشبكة الذكية والنطاق العريض المتنقل المتوسط السرعة والأجهزة القابلة للارتداء.
جرى تطوير وحدات إنترنت الأشياء من Quectel مع إيلاء اهتمام خاص لعامل الأمان. فبدءًا من بنية المنتج إلى تطوير البرمجيات الثابتة/البرمجيات، تُفعّل Quectel ممارسات ومعايير رائدة في الصناعة ينجم عنها تقليل الثغرات المحتملة بالاعتماد على جهات اختبار مستقلة خارجية، كما فعّلت ممارسات أمنية، مثل إنشاء ملفات قائمة مواد البرامج (SBOMs) وملفات تبادل استغلال الثغرات الأمنية (VEX)، فضلاً عن إجراء تحليل ثنائي للبرمجيات الثابتة في دورة حياة تطوير البرمجيات بأكملها.
ستتوفر سلسلة RG255G جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الهوائيات، مما يمكّن المطورين من شراء الوحدة والهوائيات في نفس الوقت، وبالتالي تقليل التكلفة والوقت اللازم لطرح المنتج في السوق.
نبذة عن Quectel
يدفعنا شغف Quectel لإرساء الأساس لعالم أكثر ذكاءً إلى تسريع وتيرة الابتكارات المتعلقة بإنترنت الأشياء، فنحن مؤسسة تولى اهتمامًا كبيرًا بالعملاء، كما أننا شركة عالمية في مجال حلول إنترنت الأشياء قوامها الدعم والخدمات المتميزة. إضافةً إلى ذلك، يتولى فريقنا العالمي المتنامي المكون من 5900 متخصص دفع عجلة الابتكار في الوحدات الخلوية ووحدات النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS) والإنترنت اللاسلكي والبلوتوث فضلاً عن الهوائيات والخدمات.
استعانةً بمكاتبنا الإقليمية والدعم الذي نتلقاه على مستوى العالم، تكرس قيادتنا الدولية جهودها لتطوير إنترنت الأشياء والمساعدة في بناء عالم أكثر ذكاءً.
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