شركة Quectel تعلن عن وحدة RG255G المستندة إلى Mediatek لتعزيز استعدادات تفعيل 5G Redcap

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعلن اليوم شركة Quectel Wireless Solutions العالمية المتخصصة في مجال توفير حلول إنترنت الأشياء عن Quectel RG255G، وهي وحدة 5G RedCap المستندة إلى MediaTek. تعد 5G Redcap، وهي اختصار لمصطلح القدرة المنخفضة، متغيرًا من متغيرات 5G ورد ذكرها في الإصدار 17 من 3GPP الذي يجمع بين زمن الوصول المنخفض وموثوقية 5G، إلى جانب ميزات، مثل تشريح الشبكة في تصميم مجموعة شرائح تنافسية من حيث التكلفة مع بنية خفيفة الوزن. وعلى صعيد عمليات التفعيل التي قد تستفيد من هذه السمات بدون الحاجة إلى قدرات 5G الكاملة، توفر RedCap خيارًا رائعًا منخفض التكلفة.

تتميز الوحدة، التي هي أول نظام رقاقة (SoC) لنظام 5G modem-RF، بقدرة 5G RedCap UltraSave من MediaTek، والتي تسهم في استهلاك أقل للطاقة بنسبة 60% مقارنةً بأجهزة مودم 4G IoT، واستهلاك أقل للطاقة بنسبة 70% مقارنةً بأجهزة مودم النطاق العريض المتنقل الممتد (eMBB) لشبكة 5G، وتوفير إضافي للطاقة بنسبة 10% مع تمكين ميزات توفير الطاقة للإصدار 17.

صرح Norbert Muhrer، رئيس Quectel Wireless Solutions ومديرها الإستراتيجي، قائلاً: "تعترينا بالغ السعادة إزاء الإعلان عن وحدة Quectel RG255G 5G Red Cap التي ستمكّن العملاء من التمتع بالعديد من مزايا 5G بدون الحاجة إلى تحمل التكلفة الكاملة وقبول متطلبات الطاقة اللازمة لهذه التكنولوجيا". "نرى أن 5G RedCap تتيح مجموعة كبيرة من حالات استخدام إنترنت الأشياء والتطبيقات التي تتطلب اتصالات ذات زمن وصول منخفض (URLLC) تتمتع بدرجة عالية على مقياس الثقة وتشريح الشبكة."

توفر Quectel RG255G أداء للوصلة الهابطة للقمر الصناعي مقداره 220 ميجابت في الثانية وأداء للوصلة الصاعدة للقمر الصناعي مقداره 121 ميجابت في الثانية على 256QAM (تعديل السعة التربيعية) أو 91 ميجابت في الثانية على 64QAM (تعديل السعة التربيعية). إضافةً إلى ذلك، تتوفر مجموعة RG255G بثلاثة أشكال، هي LGA وM.2 وMini PCIe، وتعمل في نطاق ترددي يبلغ 20 ميجا هرتز، كما تدعم LTE Cat 4 فضلاً عن النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS). هذا، وتوفر الوحدات واجهات متعددة، بما في ذلك USB 2.0 وPCIe 1.0.

صرح Evan Su، المدير العام لوحدة أعمال الاتصالات اللاسلكية في MediaTek، قائلاً: "تعد سلسلة T300 هي أول حل فردي لنظام رقاقة التردد الراديوي (RFSOC) مقاس 6 نانومتر لتكنولوجيا RedCap". "وتصورنا عن RedCap أنها وسيلة رئيسية تيسر سبل الوصول إلى ميزات 5G، مما يوفر لعملائنا القدرة على تحسين المكونات وتقديم أجهزة مدعومة بتكنولوجيا 5G لمجموعة كبيرة من التطبيقات بنقاط أسعار مختلفة."

تعد وحدة RG255G مثالية للتطبيقات التي تتضمن مراقبة للطاقة ونقطة البيع والأتمتة الصناعية والطاقة الذكية والشبكة الذكية والنطاق العريض المتنقل المتوسط السرعة والأجهزة القابلة للارتداء.

جرى تطوير وحدات إنترنت الأشياء من Quectel مع إيلاء اهتمام خاص لعامل الأمان. فبدءًا من بنية المنتج إلى تطوير البرمجيات الثابتة/البرمجيات، تُفعّل Quectel ممارسات ومعايير رائدة في الصناعة ينجم عنها تقليل الثغرات المحتملة بالاعتماد على جهات اختبار مستقلة خارجية، كما فعّلت ممارسات أمنية، مثل إنشاء ملفات قائمة مواد البرامج (SBOMs) وملفات تبادل استغلال الثغرات الأمنية (VEX)، فضلاً عن إجراء تحليل ثنائي للبرمجيات الثابتة في دورة حياة تطوير البرمجيات بأكملها.

ستتوفر سلسلة RG255G جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الهوائيات، مما يمكّن المطورين من شراء الوحدة والهوائيات في نفس الوقت، وبالتالي تقليل التكلفة والوقت اللازم لطرح المنتج في السوق.

نبذة عن Quectel

يدفعنا شغف Quectel لإرساء الأساس لعالم أكثر ذكاءً إلى تسريع وتيرة الابتكارات المتعلقة بإنترنت الأشياء، فنحن مؤسسة تولى اهتمامًا كبيرًا بالعملاء، كما أننا شركة عالمية في مجال حلول إنترنت الأشياء قوامها الدعم والخدمات المتميزة. إضافةً إلى ذلك، يتولى فريقنا العالمي المتنامي المكون من 5900 متخصص دفع عجلة الابتكار في الوحدات الخلوية ووحدات النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS) والإنترنت اللاسلكي والبلوتوث فضلاً عن الهوائيات والخدمات.

استعانةً بمكاتبنا الإقليمية والدعم الذي نتلقاه على مستوى العالم، تكرس قيادتنا الدولية جهودها لتطوير إنترنت الأشياء والمساعدة في بناء عالم أكثر ذكاءً.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: وLinkedIn وFacebook وX .

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.