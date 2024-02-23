ميزات جديدة يغلب عليها المهارة السويسرية لاختيار العدسة المناسبة لجراحة الساد

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Swiss Advanced Vision (المُشار إليها أيضًا بالاختصار SAV-IOL SA) عن إطلاق ميزات جديدة لحاسبة توريك (اللابؤرية) الخاصة بها التي تُحسِّن تجربة الحساب الشاملة.. سيتمكن أطباء العيون لأول مرة على الإطلاق من استخدام مُكوِّن قائم على الويب للمساعدة في تحديد أفضل موقع لإجراء الشق للحد من مستوى الاستجماتيزم المتبقي بعد الجراحة بناءً على المعلمات البصرية للمريض. وهذا يُعدَّ مناسبًا لجميع أنواع العدسات.
تُسهِّل حاسبة توريك (اللابؤرية) من SAV-IOL اختيار العدسات اللابؤرية داخل العين التي تساعد على تصحيح الاستجماتيزم، وهي حالة منتشرة في العين تسبب عدم وضوح الرؤية وعدم الراحة والصداع المحتمل.
ويمكن الآن تضمين PCA في الحساب بجانب أداة تحسين موقع الشق الفريدة التي توضح زاوية الشق التي تصبح فيها درجة الاستجماتيزم المتبقية في أقل مستوياتها (استنادًا إلى القياسات الحيوية وقياس القرنية وقوة الأسطوانة ودرجة الاستجماتيزم المستحث جراحيًا)، مما يزيد من القدرة على التنبؤ بعد العملية الجراحية. ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن هذه الخدمة متوفِّرة مجانًا على sav-iol .
يستمر إطلاق الميزات الجديدة في تعزيز سمعة SAV-IOL باعتبارها شركة تعتمد على الابتكار والجودة والدقة في صناعة منتجاتها. صرَّح Alexandre Pascarella، الرئيس التنفيذي لشركة Swiss Advanced Vision قائلاً: "من خلال تهيئة منتجاتنا وخدماتنا باستمرار، يمكننا أن نقدم لجراحي العيون والمرضى الخاضعين للرعاية لديهم ما يحتاجونه تمامًا لتلبية احتياجاتهم المتطورة".
ومنذ عام 2009، تعمل الشركة السويسرية على تطوير العدسات داخل العين المتقدمة بهدف تعبئة الفراغ الذي خلفته إزالة العدسة الطبيعية. تشتهر شركة Swiss Advanced Vision بتقنيتها البصرية الفريدة التي تسمى "التركيز الفوري"، والتي تمكِّنها من إنشاء ذروة ثابتة من شدة الضوء على شبكية العين مما يوفر رؤية مستمرة من المسافات القريبة إلى المتوسطة.
صُممِّت عدسات LUCIDIS و EDEN ، من خلال تقنية "التركيز الفوري"، لتزويد المرضى الذين يعانون من إعتام عدسة العين بحل عالي الجودة لاستعادة الرؤية المستمرة مع تقليل تغيُّم الرؤية إلى أدنى حد والحفاظ على الدقة وحساسية التباين. تتوفَّر جميع العدسات بإصدارين قياسي ولابؤري بقطر خارجي يبلغ 10.8 ملم أو 12.4 ملم. ستحافظ شركة Swiss Advanced Vision على الوتيرة التي تتبعها في تطوير المنتجات المبتكرة وتعمل بالفعل على توفير وظائف جديدة لمستخدميها، استعدوا!
نبذة عن شركة SAV-IOL SA : هي شركة سويسرية (شهادة موقع معتمدة من BSI بالرقم MD 615363) تقوم بتطوير العدسات داخل العين (IOL) وتصنيعها وتسويقها في جميع أرجاء العالم في أكثر من 40 بلدًا.
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