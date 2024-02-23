ميزات جديدة يغلب عليها المهارة السويسرية لاختيار العدسة المناسبة لجراحة الساد

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Swiss Advanced Vision (المُشار إليها أيضًا بالاختصار SAV-IOL SA) عن إطلاق ميزات جديدة لحاسبة توريك (اللابؤرية) الخاصة بها التي تُحسِّن تجربة الحساب الشاملة.. سيتمكن أطباء العيون لأول مرة على الإطلاق من استخدام مُكوِّن قائم على الويب للمساعدة في تحديد أفضل موقع لإجراء الشق للحد من مستوى الاستجماتيزم المتبقي بعد الجراحة بناءً على المعلمات البصرية للمريض. وهذا يُعدَّ مناسبًا لجميع أنواع العدسات.

تُسهِّل حاسبة توريك (اللابؤرية) من SAV-IOL اختيار العدسات اللابؤرية داخل العين التي تساعد على تصحيح الاستجماتيزم، وهي حالة منتشرة في العين تسبب عدم وضوح الرؤية وعدم الراحة والصداع المحتمل.

ويمكن الآن تضمين PCA في الحساب بجانب أداة تحسين موقع الشق الفريدة التي توضح زاوية الشق التي تصبح فيها درجة الاستجماتيزم المتبقية في أقل مستوياتها (استنادًا إلى القياسات الحيوية وقياس القرنية وقوة الأسطوانة ودرجة الاستجماتيزم المستحث جراحيًا)، مما يزيد من القدرة على التنبؤ بعد العملية الجراحية. ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن هذه الخدمة متوفِّرة مجانًا على sav-iol .

يستمر إطلاق الميزات الجديدة في تعزيز سمعة SAV-IOL باعتبارها شركة تعتمد على الابتكار والجودة والدقة في صناعة منتجاتها. صرَّح Alexandre Pascarella، الرئيس التنفيذي لشركة Swiss Advanced Vision قائلاً: "من خلال تهيئة منتجاتنا وخدماتنا باستمرار، يمكننا أن نقدم لجراحي العيون والمرضى الخاضعين للرعاية لديهم ما يحتاجونه تمامًا لتلبية احتياجاتهم المتطورة".

ومنذ عام 2009، تعمل الشركة السويسرية على تطوير العدسات داخل العين المتقدمة بهدف تعبئة الفراغ الذي خلفته إزالة العدسة الطبيعية. تشتهر شركة Swiss Advanced Vision بتقنيتها البصرية الفريدة التي تسمى "التركيز الفوري"، والتي تمكِّنها من إنشاء ذروة ثابتة من شدة الضوء على شبكية العين مما يوفر رؤية مستمرة من المسافات القريبة إلى المتوسطة.

صُممِّت عدسات LUCIDIS و EDEN ، من خلال تقنية "التركيز الفوري"، لتزويد المرضى الذين يعانون من إعتام عدسة العين بحل عالي الجودة لاستعادة الرؤية المستمرة مع تقليل تغيُّم الرؤية إلى أدنى حد والحفاظ على الدقة وحساسية التباين. تتوفَّر جميع العدسات بإصدارين قياسي ولابؤري بقطر خارجي يبلغ 10.8 ملم أو 12.4 ملم. ستحافظ شركة Swiss Advanced Vision على الوتيرة التي تتبعها في تطوير المنتجات المبتكرة وتعمل بالفعل على توفير وظائف جديدة لمستخدميها، استعدوا!

نبذة عن شركة SAV-IOL SA : هي شركة سويسرية (شهادة موقع معتمدة من BSI بالرقم MD 615363) تقوم بتطوير العدسات داخل العين (IOL) وتصنيعها وتسويقها في جميع أرجاء العالم في أكثر من 40 بلدًا.

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