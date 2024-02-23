السلع التموينية تتعاقد على شراء 60 ألف طن زيت عباد خام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال ممارسة عالمية على شراء 60.250 ألف طن زيت عباد خام مستورد .
وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموبن والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن الوصول خلال شهري مارس وابريل 2024.
موضوعات متعلقة
“جهينه” تحصل على اعتماد“EGES” من المجلس القومى للمرأة وزير التجارة يفتتح معرض“فرص بلدنا” لقطع غيار الماكينات والمعدات “تصديري الصناعات الكيماوية” و”مواد البناء” ينظمان بعثة لكينيا وأوغندا مارس المقبل المصدر:
MENAFN23022024000202011048ID1107890341
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.