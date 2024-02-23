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السلع التموينية تتعاقد على شراء 60 ألف طن زيت عباد خام

2/23/2024 4:20:40 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال ممارسة عالمية على شراء 60.250 ألف طن زيت عباد خام مستورد .

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموبن والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن الوصول خلال شهري مارس وابريل 2024.

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