السلع التموينية تتعاقد على شراء 60 ألف طن زيت عباد خام

MENAFN - Al-Borsa News) تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال ممارسة عالمية على شراء 60.250 ألف طن زيت عباد خام مستورد .

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموبن والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن الوصول خلال شهري مارس وابريل 2024.

موضوعات“جهينه” تحصل على اعتماد“EGES” من المجلس القومى للمرأة وزير التجارة يفتتح معرض“فرص بلدنا” لقطع غيار الماكينات والمعدات “تصديري الصناعات الكيماوية” و”مواد البناء” ينظمان بعثة لكينيا وأوغندا مارس المقبل المصدر: