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جي بي مورجان : الاقتصاد الأمريكي يتعرض لخطر الميل نحو الركود التضخمي

2/23/2024 4:20:39 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حذر بنك جي بي مورجان من تعرض الاقتصاد الأمريكي لخطر الميل نحو الركود التضخمي، أو فترة تتميز بانخفاض النمو وارتفاع التضخم المستمر، الأمر الذي مضيفا من شأنه أن يدفع المستثمرين إلى تفضيل الأسهم على السندات.

ويشير المصرف الأمريكي إلى“أننا يمكن أن نتجه نحو عودة الركود التضخمي كما كان الوضع في السبعينيات”.

موضوعات متعلقة المركزي الصيني يضيف سيولة 34.8 مليار دولار عبر عمليات إعادة شراء عكسية انخفاض أسعار النفط بعد تصريحات مسؤول في الفيدرالي بشأن توقيت خفض الفائدة السعودي للتنمية: مستعدون لتطوير التعاون مع تونس والانفتاح على كل المشاريع

وذكر البنك، في مذكرة نقلتها سي إن بي سي ،أن الأسهم كانت ثابتة من عام 1967 إلى عام 1980، ومع متوسط ​​عوائد يزيد عن 7%، تفوقت السندات بشكل كبير على الأسهم”، مما يسلط الضوء على أن ارتفاع العائد من خيارات مثل الائتمان الخاص يمكن أن يغير قواعد اللعبة إلى التعزيز المحتمل. في أداء المحفظة على المدى الطويل.

وتابع، مع ظهور سلسلة حديثة من المؤشرات الاقتصادية الأكثر سخونة من المتوقع، تزايدت المخاوف بشأن الركود التضخمي، وهو ما يتناقض مع العديد من التوقعات المتفائلة السابقة التي توقعت تباطؤ التضخم والنمو القوي.

وكشفت البيانات الصادرة، امس الخميس، عن سلبية في مؤشرات الإنتاج الصناعي الأمريكي خلال شهر يناير الماضي، حيث جاءت القراءة مخالفة لتوقعات الأسواق، إذ سجل الإنتاج الصناعي الأمريكي انكماشاً بنسبة 0.1%، بينما كانت توقعات الأسواق تشير إلى نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2%، وذلك بعدما كان قد سجل نمواً بنسبة 0.1% خلال ديسمبر الماضي، وتمت مراجعتها بعد ذلك على نحو منخفض ليستقر الإنتاج الصناعي عند المستويات الصفرية.

أش أ

المصدر:

MENAFN23022024000202011048ID1107890340

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