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السعودي للتنمية: مستعدون لتطوير التعاون مع تونس والانفتاح على كل المشاريع

2/23/2024 4:20:39 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) دعت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب، إلى تعزيز الاستثمار السعودي في بلادها خاصة في المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية بمدينة بنقردان.

وجاءت تصريحات وزيرة التجارة التونسية خلال استقبالها الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمان المرشد والوفد المرافق له وذلك بحضور سفير المملكة العربية السعودية لدى تونس ..وذلك وفقا لبيان لوزارة التجارة التونسية.

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وأعربت الوزيرة التونسية عن رغبة بلادها في تطوير التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية من خلال دعوته إلى تقديم الدعم الفني والمالي لتهيئة وتحديث معبر رأس جدير بهدف جعله معبرا متطورا يستجيب لمختلف المعايير الدولية تمهيدا لجعله بوابة أفريقية ومنطلقا لممر تجاري قاري نحو إفريقيا جنوب الصحراء.

ومن جهته، أعرب الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية عن استعداد الصندوق لتطوير التعاون مع تونس وانفتاحه على كل المشاريع الاقتصادية والتنموية المقترحة في هذا المجال وخاصة توسيع وتطوير الطريق الرابط بين المنطقة الحرة ومعبر رأس جدير.

المصدر:

MENAFN23022024000202011048ID1107890339

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