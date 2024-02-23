انخفاض أسعار النفط بعد تصريحات مسؤول في الفيدرالي بشأن توقيت خفض الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، بعد تصريحات“كريستوفر والر” عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن تأجيل خطوة تخفيض الفائدة في أمريكا، وعقب صدور بيانات رسمية أظهرت زيادة مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في الأسبوع الماضي.
وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم أبريل بنسبة 0.54% إلى 83.22 دولار للبرميل .
موضوعات متعلقة
المركزي الصيني يضيف سيولة 34.8 مليار دولار عبر عمليات إعادة شراء عكسية السعودي للتنمية: مستعدون لتطوير التعاون مع تونس والانفتاح على كل المشاريع جي بي مورجان : الاقتصاد الأمريكي يتعرض لخطر الميل نحو الركود التضخمي
وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.56% إلى 78.17 دولار للبرميل.
وقال“كريستوفر والر” عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خطاب مساء الخميس، إنه يجب على صناع السياسة النقدية تأجيل خفض الفائدة لمدة شهرين على الأقل للتأكد مما إذا كان الارتفاع الأخير في وتيرة التضخم يشير إلى تراجع زخم التقدم المحرز نحو استقرار الأسعار، أم أنها مجرد زيادة عارضة.
وعلى صعيد آخر، أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم أمس، ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 16 فبراير، مقارنة مع توقعات زيادتها 3.9 مليون برميل.
المصدر:
MENAFN23022024000202011048ID1107890338
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.