انخفاض أسعار النفط بعد تصريحات مسؤول في الفيدرالي بشأن توقيت خفض الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، بعد تصريحات“كريستوفر والر” عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن تأجيل خطوة تخفيض الفائدة في أمريكا، وعقب صدور بيانات رسمية أظهرت زيادة مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في الأسبوع الماضي.

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم أبريل بنسبة 0.54% إلى 83.22 دولار للبرميل .

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وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.56% إلى 78.17 دولار للبرميل.

وقال“كريستوفر والر” عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خطاب مساء الخميس، إنه يجب على صناع السياسة النقدية تأجيل خفض الفائدة لمدة شهرين على الأقل للتأكد مما إذا كان الارتفاع الأخير في وتيرة التضخم يشير إلى تراجع زخم التقدم المحرز نحو استقرار الأسعار، أم أنها مجرد زيادة عارضة.

وعلى صعيد آخر، أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم أمس، ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 16 فبراير، مقارنة مع توقعات زيادتها 3.9 مليون برميل.

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