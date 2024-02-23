المركزي الصيني يضيف سيولة 34.8 مليار دولار عبر عمليات إعادة شراء عكسية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصينى ) اليوم الجمعة، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 247 مليار يوان (حوالي 34.8 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.8 بالمائة.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان له أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
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وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
المصدر:
MENAFN23022024000202011048ID1107890337
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