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المركزي الصيني يضيف سيولة 34.8 مليار دولار عبر عمليات إعادة شراء عكسية

2/23/2024 4:20:37 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصينى ) اليوم الجمعة، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 247 مليار يوان (حوالي 34.8 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.8 بالمائة.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان له أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

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وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

المصدر:

MENAFN23022024000202011048ID1107890337

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