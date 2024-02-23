وكالة ATIDI: نترقب بشدة انضمام مصر باقتصادها الكبير إلينا

MENAFN - Al-Borsa News) عبر مسيرة امتدت لما يزيد عن عقدين؛ عملت وكالة تأمين التجارة والاستثمار ATIDI كضامن إزاء مخاطر التجارة والاستثمار في أفريقيا، حيث قدمت تغطية تأمينية لأعمال تجارية واستثمارية بلغت قيمتها 78 مليار دولار منذ إنشائها في عام 2001 تحت اسم وكالة التأمين التجاري الأفريقي ATI (بدعم من الكوميسا والبنك الدولي)، وكانت قد بدأت كمنظمة متعددة الأطراف تضم سبع دول؛ بوروندي وكينيا وملاوي ورواندا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا لتوفير التأمين للمستثمرين الأجانب الذين يدركون المخاطر التي تحف الاستثمار والتجارة عبر القارة.

وخلال العام المالي المنتهي في يونيو 2023 قدمت الوكالة تغطية تأمينية لاستثمارات بقيمة بلغت 9.8 مليار دولار، مقارنة بالعام السابق 2022 الذي شهد تأمين استثمارات قيمتها 8.1 مليار دولار. وتبلغ قيمة رأس المال الحالية لوكالة تأمين التجارة والاستثمار ATIDI ما قيمته 616 مليون دولار، وتخطط لمضاعفة رأس مالها.

موضوعات“التنمية الصناعية”: الدولة تعمل على سد الفجوة الاستيرادية من خلال تعميق التصنيع المحلي “أغذية” الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع“ألفا لخدمات الطيران” مصر تشارك في بورصة برلين للسياحة مارس المقبل

وفي حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط أجري عبر منصة“zoom” ، عبر الرئيس التنفيذي لوكالة تأمين التجارة والاستثمار ATIDI مانويل موزس عن أمله أن تنضم مصر عما قريب لعضوية الوكالة التي تضم الآن 21 دولة إفريقية، قائلا“نتطلع إلى أن تكون مصر في مرحلة إنهاء الانضمام إلى ATIDI ، حيث نترقب بشدة أن يصدق البرلمان المصري على الانضمام لعضوية الوكالة، وهي عملية قيد الدراسة حاليا، وبمجرد إنهائها قد تصبح مصر الدولة العضو رقم 22′′، مشيرا إلى أن مصر دولة كبرى واقتصاد كبير، وسيشكل انضمامها علامة فارقة بالنسبة لدول أخرى كثيرة، وحافزا للانضمام إلى ATIDI.

وأوضح أن العضوية في ATIDI مفتوحة لجميع الدول الأفريقية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، والدول غير الأفريقية، والمنظمات الاقتصادية الإقليمية، ومؤسسات التنمية الدولية، ووكالات ائتمان التصدير والشركات الدولية الخاصة والعامة.

وتابع“نأمل في انضمام جميع الدول الإفريقية البالغ عددها 55 دولة لعضوية وكالة تأمين التجارة والاستثمار في إفريقيا، حيث سعينا إلى أن نلتقي ممثلي وزارات المالية بجميع هذه الدول خلال معرض التجارة البينية الإفريقية الذي أقيم في نوفمبر الماضي بالقاهرة، لنصل إلى هدفنا وهو أنه في يوم ما تكون جميع الدول جزءا من مؤسستنا، فلا شيء يقف حائلا دون انضمام جميع الدول الإفريقية إلينا سوى نقص المعلومات، ونقوم بعمل جيد الآن بشأن شرح ما نقوم بعمله، ونعمل بجهد كبير لنتأكد من أن رسالتنا تصل”.

ورأى موزس أن إفريقيا مازالت لا تمارس التجارة البينية بالقدر الكاف، لذلك فقد عملت وكالة ATIDI مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد“أفريكسيم بنك” على امتداد القارة، حيث قدمت الوكالة الضمانة لتمويل عملاء البنك من المصدرين وتأمين تلك المعاملات حال تعثر المصدرين عن السداد، مشددا في الوقت نفسه على أنه ليست هناك حاجة لأن تتاجر الدول الإفريقية مع بعضها البعض بعملة ثالثة صعبة، ولكن عليها أن تعمل على التبادل التجاري بعملاتها المحلية، وصولا إلى أن تطلق إفريقيا عملتها الخاصة ، قائلا“نرحب بالتغطية التأمينية لتلك الصفقات التي تنشأ بالعملات المحلية الإفريقية دعما لها”.

وذكر الرئيس التنفيذي لوكالة تأمين التجارة والاستثمار ATIDI أن الوكالة تستهدف المشاريع المتعلقة بالطاقة والتصنيع والقطاعات المالية والنقل وإمدادات المياه وقطاعات البنية التحتية الأخرى لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتسعى جاهدة لدعم الحكومات من خلال أهدافها الاستراتيجية مع التدخل أيضًا في تنمية القطاع الخاص، قائلا“نرغب في تسويق أفريقيا باعتبارها“قوة عالمية” ووجهة استثمارية منخفضة المخاطر ذات عوائد عالية، وذلك تماشيا مع أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي.”

وحول الدور الذي تقوم به الوكالة في مواجهة تحديات التجارة والاستثمار في القارة؛ قال إن الدول الأفريقية توفر فرصاً تجارية واستثمارية كبيرة، وتتمتع بمعدل عائد يبلغ 6.5% على الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي؛ أعلى من 6.2% و6% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والدول المتقدمة، ولكنها تواجه أيضًا بعض التحديات التي يمكن أن تؤثر على جاذبية هذه المساعي ونجاحها، وتشمل ضعف شبكات النقل والطاقة والاتصالات، إضافة إلى مخاطر تقلبات أسعار الصرف وعدم القدرة على الوصول إلى أسواق الصرف الأجنبي المستقرة، خاصة عند إعادة الأرباح إلى الوطن أو خدمة الديون المقومة بالعملة الأجنبية.

وتابع“نحن في ATIDI نساعد القارة في مواجهة بعض هذه التحديات، حيث نستوعب مخاطر الاستثمار والتجارة لحماية المستثمرين من حوادث مثل عدم الدفع أو تأخره، أو عدم تحويل العملة أو المصادرة، أو إلغاء العقود، وتسمح شراكاتنا القوية مع الحكومات في جميع أنحاء القارة بإيجاد اتفاقيات بناءة تضمن الوفاء بالالتزامات”.

كما أكد أنه مع ظهور منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سيصبح دور وكالة تأمين التجارة والاستثمار أكثر أهمية من أي وقت مضى لفتح الاستثمار الذي سيستفيد منه ما يقرب من 1.5 مليار مواطن ومستهلك أفريقي ، لافتا إلى عمل الوكالة بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وجميع الكتل الاقتصادية الإقليمية؛ مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ومجموعة شرق أفريقيا، والكوميسا، والسادك.

وذكر أنه على سبيل المثال، تعمل الوكالة مع الاتحاد الأفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير لطرح سندات ضمان العبور الجمركي؛ الأمر الذي سيزيل الحاجة إلى نشر السندات الجمركية ويقلل الحاجة إلى فحص مكثف للبضائع على الحدود، مضيفا أن الوكالة عملت أيضا على دعم مشاريع الطاقة المستقلة الصغيرة والمتجددة في جميع أنحاء أفريقيا، وأخيرا، فهي تجري مناقشات مع بنك التنمية الأفريقي لتطوير مرفق لتقاسم مخاطر المدخلات الزراعية.

وحول الاستراتيجية الجديدة التي أعلنتها وكالة تأمين التجارة والاستثمار في إفريقيا للفترة 2023-2027 خلال مؤتمرها العام في رواندا العام الماضي، أوضح أنها تهدف إلى الالتزام بتعزيز التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، وتسهيل التجارة والاستثمارات في أفريقيا على الرغم من الرياح المعاكسة للنمو الاقتصادي التي تشهدها جميع أنحاء العالم.

المصدر: