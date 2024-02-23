البرغوثي: خطة نتنياهو هدفها تكريس الابادة الجماعية و الاحتلال و الضم و تصفية حقوق الشعب الفلسطيني

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / وصف د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الخطة التي اعلنها نتنياهو بأنها خطة للإبادة الجماعية وتكريس الاحتلال وضم وتهويد الضفة الغربية و قطاع غزة وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني بالكامل .

و أكد البرغوثي أن الخطة الخبيثة

التي نشرها

نتنياهو تجسد بوضوح النوايا الحقيقية للصهيونية الدينية الحاكمة و للحركة الصهيونية بتصفية حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني والغاء حقه المكتسب في تمثيل نفسه، وتصفية وجود مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة وفي مقدمتها وكالة الغوث الدولية في اطار تصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.

وقال البرغوثي ان خطة نتنياهو الذي يزاود حتى على نهج

جابوتنسكي تمثل تجسيدا صريحا لعقلية " التفوق العنصري اليهودي" و التطرف العنصري الرامية إلى استمرار الحرب و العدوان والإبادة و تدمير كل دعوة للعدل و السلام.

وأكد البرغوثي أن نتنياهو يستطيع أن يحلم و يخطط ويبني الأوهام كما يريد و لكنه لم ولن ينجح في كسر ارادة الشعب الفلسطيني أو تصميمه على نيل الحرية الكاملة و العدالة وإسقاط منظومة الاحتلال و التمييز العنصري و الاستعمار الاستيطاني الإحلالي.