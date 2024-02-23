البرغوثي: خطة نتنياهو هدفها تكريس الابادة الجماعية و الاحتلال و الضم و تصفية حقوق الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / وصف د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الخطة التي اعلنها نتنياهو بأنها خطة للإبادة الجماعية وتكريس الاحتلال وضم وتهويد الضفة الغربية و قطاع غزة وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني بالكامل .
و أكد البرغوثي أن الخطة الخبيثة
التي نشرها
نتنياهو تجسد بوضوح النوايا الحقيقية للصهيونية الدينية الحاكمة و للحركة الصهيونية بتصفية حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني والغاء حقه المكتسب في تمثيل نفسه، وتصفية وجود مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة وفي مقدمتها وكالة الغوث الدولية في اطار تصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.
وقال البرغوثي ان خطة نتنياهو الذي يزاود حتى على نهج
جابوتنسكي تمثل تجسيدا صريحا لعقلية " التفوق العنصري اليهودي" و التطرف العنصري الرامية إلى استمرار الحرب و العدوان والإبادة و تدمير كل دعوة للعدل و السلام.
وأكد البرغوثي أن نتنياهو يستطيع أن يحلم و يخطط ويبني الأوهام كما يريد و لكنه لم ولن ينجح في كسر ارادة الشعب الفلسطيني أو تصميمه على نيل الحرية الكاملة و العدالة وإسقاط منظومة الاحتلال و التمييز العنصري و الاستعمار الاستيطاني الإحلالي.
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