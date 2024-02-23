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استطلاع: بن غفير يعزز مقاعده في الكنيست وغانتس الأنسب لرئاسة الحكومة

2/23/2024 4:18:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير سيعزز عدد مقاعد حزبه في الكنيست إلى 10 في حال إجراء انتخابات.

وحسب الاستطلاع فإن معسكر الدولة يخسر لصالح "يش عتيد" وينخفض ​​عدد مقاعده إلى 39 مقعدا، فيما بقي ميزان القوى بين الائتلاف والمعارضة على حاله في الاستطلاع السابق: 44 مقعدا للائتلاف و71 للمعارضة.

وعلى غرار الاستطلاع الذي أجري الأسبوع الماضي، فإن 48% من المستطلعين يعتبرون أن وزير الجيش السابق بيني غانتس هو الأنسب لمنصب رئيس الوزراء، و32% يعتقدون أن بنيامين نتنياهو هو الأنسب.

وظهرت نتائج الاستطلاع على الشكل التالي:

معسكر الدولة ب39 مقعد مقارنة بـ40 الأسبوع الماضي
الليكود 18 مقعدا
هناك مستقبل 13 مقعدا مقارنة بـ 12 الأسبوع الماضي
إسرائيل هي وطننا 10 مقاعد
عوتسما يهوديت 10 مقاعد
شاس مع 10 مقاعد مقارنة بـ 9 في الأسبوع الماضي
يهودية التوراة مع 6 مقاعد مقارنة بسبعة الأسبوع الماضي
حداش تعال 5 مقاعد
ميرتس 5 مقاعد مقارنة بأربعة في الأسبوع الماضي
رعم 4 مقاعد مقارنة بخمسة في الأسبوع الماضي
ويبلغ عدد مقاعد الائتلاف 44 مقعدا وتمتلك المعارضة 71 مقعدا.

المصدر: "والاه"


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