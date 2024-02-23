استطلاع: بن غفير يعزز مقاعده في الكنيست وغانتس الأنسب لرئاسة الحكومة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير سيعزز عدد مقاعد حزبه في الكنيست إلى 10 في حال إجراء انتخابات.
وحسب الاستطلاع فإن معسكر الدولة يخسر لصالح "يش عتيد" وينخفض عدد مقاعده إلى 39 مقعدا، فيما بقي ميزان القوى بين الائتلاف والمعارضة على حاله في الاستطلاع السابق: 44 مقعدا للائتلاف و71 للمعارضة.
وعلى غرار الاستطلاع الذي أجري الأسبوع الماضي، فإن 48% من المستطلعين يعتبرون أن وزير الجيش السابق بيني غانتس هو الأنسب لمنصب رئيس الوزراء، و32% يعتقدون أن بنيامين نتنياهو هو الأنسب.
وظهرت نتائج الاستطلاع على الشكل التالي:
معسكر الدولة ب39 مقعد مقارنة بـ40 الأسبوع الماضي
الليكود 18 مقعدا
هناك مستقبل 13 مقعدا مقارنة بـ 12 الأسبوع الماضي
إسرائيل هي وطننا 10 مقاعد
عوتسما يهوديت 10 مقاعد
شاس مع 10 مقاعد مقارنة بـ 9 في الأسبوع الماضي
يهودية التوراة مع 6 مقاعد مقارنة بسبعة الأسبوع الماضي
حداش تعال 5 مقاعد
ميرتس 5 مقاعد مقارنة بأربعة في الأسبوع الماضي
رعم 4 مقاعد مقارنة بخمسة في الأسبوع الماضي
ويبلغ عدد مقاعد الائتلاف 44 مقعدا وتمتلك المعارضة 71 مقعدا.
المصدر: "والاه"
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