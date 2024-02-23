جوع ومرض وقصف.. ثالوث يتربص بغزة وأطفالها

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- يواجه آلاف الفلسطينيين، خاصة الأطفال، شمالي قطاع غزة خطر الجوع والعطش والمرض، إلى جانب القصف الإسرائيلي المستمر منذ أشهر.

لم يعد الطفل فاروق أبو قمر (15 شهرًا)، يقوى على البكاء من شدة الجوع، فمعدته فارغة منذ عدة أيام بفعل النقص الحاد في المواد الغذائية شمالي قطاع غزة، وفقًا لما ذكرت وكالة "الأناضول".

ويجلس والد الطفل، محمود أبو قمر، إلى جواره على سرير المرض داخل مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا، بانتظار تحسن حالة ابنه الصحية، وسط شعوره بالعجز تجاه طفله، الذي لا يستطيع تقديم الطعام له ليسكته.

ووصل سوء التغذية الحاد العام في غزة إلى 16.2%، وهي نسبة تتخطى العتبة الحرجة، التي تحددها منظمة الصحة العالمية عند 15%، كما توجد زيادة كبيرة في نسبة سوء التغذية الحاد العام بين الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهرا.

أيام دون طعام

وقال أبو قمر: "إنّ المرض سيطر على فاروق بسبب الإعياء الشديد والهزال اللذين أصاباه بفعل شح الغذاء والماء"، وأضاف: "يستيقظ فاروق باكيًا كل ليلة من شدة الجوع وقرقرة بطنه، لكننا لا نجد ما نطعمه إياه، حتى علف الحيوانات الذي كنا نأكله لم يعد متوفرًا".

وأشار أبو قمر إلى أنه "في شمال غزة، نعيش دون أرز، دون خضار، دون طحين، دون أي مواد غذائية، المساعدات الغذائية والإغاثية لا تدخل".

ولجأ سكان غزة والشمال إلى طحن علف الحيوانات للحصول على الدقيق اللازم لإعداد الخبز وضمان بقائهم على قيد الحياة، لكن مخزون تلك الحبوب يتضاءل بشكل كبير، حيث يجدون أنفسهم غالبًا يمضون أيامًا كاملة دون تناول الطعام، الأمر الذي يتطلب من البالغين تحمل الجوع حتى يتسنى للأطفال الحصول على الطعام.

ما ذنب الأطفال؟

وعلى سرير مجاور، يرقد الطفل أحمد حماد (3 سنوات) الذي يعاني من ارتفاع حرارته بشكل شديد، ويحاول والده بكل جهده التخفيف من حرارته وآلامه عبر وضع كمادات ماء باردة.

وقال والد حماد، إن "المرض يجتاح جسد طفلي الصغير بلا رحمة، هذا الجسد الذي أرهقته حياة صعبة ومجاعة لا تنتهي، لا أعرف كيف أتصرف أمام صرخاته القاسية وهو يتضور جوعًا".

وأضاف "لجأنا لطحن علف الحيوانات وأكل لحوم الطيور، للتخفيف من جوع أطفالنا، لم أتخيل يومًا أن نصل إلى هذه الحالة، لم أتوقع أبدًا أن نضطر لتناول طعام الحيوانات".

وتساءل: "ما ذنبنا؟ ما ذنب الأطفال؟ في شمال قطاع غزة، من ينجو من القصف لا ينجو من الجوع والعطش"، مضيفًا "لقد متنا جوعًا، لا يوجد طعام، نحن جائعون جدًا، هنا لا ماء ولا طعام، نريد أن تتوقف الحرب لنعود إلى حياتنا الطبيعية".

وحفر العديد من سكان شمال غزة في الشوارع الترابية وفي أرصفة الشوارع للوصول إلى خطوط المياه للحصول على احتياجاتهم للشرب والغسيل، في ظل النقص الحاد بالمياه وأزمة العطش التي تعيشها غزة والشمال.

تدخلات متزايدة

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، مؤخرًا أنه بين الأول من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي والـ12 من شهر شباط/ فبراير الجاري، رفضت إسرائيل وصول 51% من بعثات خططت لها المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني لإيصال المعونات وإجراء تقييمات إلى المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة.

وبحسب الأمم المتحدة، تشير التقارير إلى تزايد المستويات الكارثية لانعدام الأمن الغذائي الحاد في شتى أرجاء القطاع، حيث يتزايد عدد التقارير عن الأسر التي تكافح من أجل إطعام أطفالها، ويزداد خطر الوفيات الناجمة عن الجوع في شمال القطاع.

وأوضح مكتب "أوتشا"، إن أكثر من نصف شحنات المساعدات إلى شمال غزة منعت من الوصول الشهر الماضي، وأن هناك تدخلا متزايدا من الجيش الإسرائيلي في كيفية ومكان تسليم المساعدات.

ونوه إلى أن ما يقدر بـ300 ألف شخص يعيشون في المناطق الشمالية محرومون إلى حد كبير من الحصول على المساعدات، ويواجهون خطر المجاعة المتزايد.

تأثيرات المجاعة

وقال مدير مستشفى كمال عدوان الطبيب حسام أبو صفية، إنّ "سكان شمال غزة بدؤوا يتأثرون بالمجاعة وقلة التغذية المنتشرة بسبب الحصار الإسرائيلي".

وبين "أن أغلب الحالات المدخلة إلى مستشفى كمال عدوان تصل في وضع حرج جدًا بسبب سوء التغذية"، منوهًا إلى أن "الأطفال المرضى القادمين من مراكز الإيواء يصلون المشفى في وضع حرج جدا جراء إصابتهم بنزلات معوية وأمراض تسبب لهم جفافًا متقدمًا يتطلب تدخلًا علاجيًا عاجلًا ومتقدمًا".

وأشار أبو صفية إلى أن "قيام الطواقم الطبية بإدخال المرضى إلى أقسام العناية المركزة لحاجتها إلى المراقبة الطبية والعلاجية على مدار الساعة"، محذرًا "من أن قلة المستهلكة الطبية والمعدات والأدوات الطبية في مشفى كمال عدوان ونقص التغذية السليمة تهدد بأن تحصد هذه المجاعة الكثير من الأرواح".

وأكد أن "الكادر الطبي في المشفى يعاني من المجاعة كالمرضى، وإدارة المستشفى عاجزة عن توفير وجبة طعام سليمة للكادر العامل في المستشفى، الذي يقدم الخدمة الصحية على مدار الساعة".

وتساءل: "كيف سيقدم الطبيب أو الحكيم الخدمة الصحية للمريض وهو جائع؟، للأسف الجوع ينهش أجساد المرضى والكوادر الطبية والسكان شمال غزة".

تحذيرات أممية

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الـ17 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن السكان في شمال قطاع غزة أصبحوا "على حافة المجاعة ولا ملاذ يأوون إليه" في ظل الحرب المستمرة.

ولغاية يوم أمس الخميس، خلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة "29 ألفا و410 شهداء و69 ألفا و465 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وكارثة إنسانية "غير مسبوقة".