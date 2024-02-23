استشهاد أسير من قطاع غزة في سجن الرملة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلن نادي الأسير، اليوم الجمعة، عن استشهاد أسيرمن قطاع غزة في سجن "الرملة".
وأكد النادي في بيان له، أن عدد الشهداء الأسرى الذين استشهدوا في سجون الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 10.
وأشار إلى أن الأسير اعتقل بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة في 7 أكتوبر، دون تفاصيل عن هويته أو تاريخ اعتقاله.
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