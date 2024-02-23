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استشهاد أسير من قطاع غزة في سجن الرملة

2/23/2024 4:18:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلن نادي الأسير، اليوم الجمعة، عن استشهاد أسيرمن قطاع غزة في سجن "الرملة".

وأكد النادي في بيان له، أن عدد الشهداء الأسرى الذين استشهدوا في سجون الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 10.

وأشار إلى أن الأسير اعتقل بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة في 7 أكتوبر، دون تفاصيل عن هويته أو تاريخ اعتقاله.



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