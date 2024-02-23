Cyberarrow تختار Aljammaz شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا لها في المملكة العربية السعودية

، وهي شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني والامتثال، تحقق تقدمًا كبيرًا من خلال منتجاتها المتطورة ومنصة التوعية بالأمن السيبراني من . MENAFN - TimesNewswire ), October 13, 2023 – (SeaPRwire ) –

وقد شكلت الشركة مؤخرًا تحالفًا استراتيجيًا مع <AlJammaz>، مما يجعل <AlJammaz> الموزع الرسمي ذو القيمة المضافة لـ <CyberArrow> في المملكة العربية السعودية. وسيمهد هذا التعاون الطريق أمام التحول الرقمي، وتعزيز حماية البيانات، وتقوية الأمن السيبراني عبر مجموعة واسعة من الشركات في المنطقة.

شهدت المملكة العربية السعودية بين منتصف عام 2021 ومنتصف عام 2022 زيادة ملحوظة في تحديات الأمن السيبراني، مما دفع الشركات إلى إعطاء أولوية للامتثال وأمن البيانات. وتحديدًا، تركز الاهتمام على الامتثال لـ <NCA> ولوائح <SAMA>. وفي هذا المشهد المتطور، لعبت <CyberArrow> دورًا حاسمًا من خلال توفير حلول متطورة تعزز من الأمن والمرونة في البيانات. وتصمم منصة <CyberArrow> خصيصًا لأتمتة ما يصل إلى 80٪ من العمل المطلوب لتحقيق الامتثال، مما يبسط العمليات ويعزز جهود حماية البيانات.

يوفر <CyberArrow GRC> إطارًا فعالاً للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، مما يساعد الشركات في <KSA> على الالتزام باللوائح والتخفيف من المخاطر. في الوقت نفسه، توفر منصة <CyberArrow> للتوعية بالأمن السيبراني التدريب والتعليم الحيويين لتمكين الموظفين من المعرفة والمهارات اللازمة للتعرف على تهديدات الأمن السيبراني والاستجابة لها بفعالية.

يهدف التعاون بين <CyberArrow> و<AlJammaz> إلى توفير نهج شامل للأمن السيبراني، لضمان استعداد الشركات في <KSA> بشكل جيد لمواجهة تحديات العصر الرقمي.

أكدت <Ena Basic>، كبيرة مسؤولي الإيرادات في <CyberArrow>، على الدور الحاسم للثقة في تكوين شراكات ناجحة. وقالت:“في <CyberArrow>، لا يقتصر التزامنا على تحصين الشركات ضد التهديدات السيبرانية المتطورة. نحن ملتزمون بتسريع التحول الرقمي وجهود الامتثال بنزاهة راسخة. من خلال منصتنا المتطورة <CyberArrow GRC> ومنصة التوعية بالأمن السيبراني، لا نوفر فقط أدوات قوية لتعزيز الرؤية حول نقاط الضعف، بل نساهم بنشاط في بناء أساس من الثقة. وتؤكد شراكاتنا الاستراتيجية، لا سيما مع شركاء مرموقين مثل <AlJammaz>، على التزامنا بتقديم الدعم الشامل للشركات في مختلف القطاعات داخل المملكة العربية السعودية”.

وأعرب <Adel Qahwash>، المدير العام في <AlJammaz> عن فخره بالتعاون مع <CyberArrow>، قوة بارزة في مجال الأمن السيبراني والامتثال. وهناك طلب متزايد في المملكة على حلول الأمن السيبراني والامتثال. ومن المتوقع أن يحدث منصة <CyberArrow GRC> المتطورة ومنصة التوعية بالأمن السيبراني أثرًا كبيرًا.

تجلب <CyberArrow> ثروة من الخبرة إلى المنطقة، استنادًا إلى سجل حافل بالتعاون الناجح مع منظمات بارزة.

لمزيد من المعلومات حول <CyberArrow>، قم بزيارة <CyberArrow> أو جدولة تجربة مجانية.

Social Links

LinkedIn:

Facebook:

Instagram:

Media C ontact

Brand: CyberArrow

Contact: Amar Basic, Co-founder

Website:

SOURCE : CyberArrow

The article is provided by a third-party content provider. SeaPRwire ( ) makes no warranties or representations in connection therewith.

Sectors: Top Story, Daily News

SeaPRwire provides press release distribution services to global clients in multi-languages (Hong Kong: AsiaExcite , TIHongKong ; Singapore: SingdaoTimes , SingaporeEra , AsiaEase ; Thailand: THNewson , THNewswire ; Indonesia: IDNewsZone , LiveBerita ; Philippines: PHTune , PHHit , PHBizNews ; Malaysia: DataDurian , PressMalaysia ; Vietnam: VNWindow , PressVN ; Arab: DubaiLite , HunaTimes ; Taiwan: EAStory , TaiwanPR ; Germany: NachMedia , dePresseNow )