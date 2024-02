Cyberarrow تختار Aljammaz شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا لها في المملكة العربية السعودية

، وهي شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني والامتثال، تحقق تقدمًا كبيرًا من خلال منتجاتها المتطورة ومنصة التوعية بالأمن السيبراني من . MENAFN - TimesNewswire ), October 13, 2023 – (SeaPRwire ) –

وقد شكلت الشركة مؤخرًا تحالفًا استراتيجيًا مع <AlJammaz>، مما يجعل <AlJammaz> الموزع الرسمي ذو القيمة المضافة لـ <CyberArrow> في المملكة العربية السعودية. وسيمهد هذا التعاون الطريق أمام التحول الرقمي، وتعزيز حماية البيانات، وتقوية الأمن السيبراني عبر مجموعة واسعة من الشركات في المنطقة.

شهدت المملكة العربية السعودية بين منتصف عام 2021 ومنتصف عام 2022 زيادة ملحوظة في تحديات الأمن السيبراني، مما دفع الشركات إلى إعطاء أولوية للامتثال وأمن البيانات. وتحديدًا، تركز الاهتمام على الامتثال لـ <NCA> ولوائح <SAMA>. وفي هذا المشهد المتطور، لعبت <CyberArrow> دورًا حاسمًا من خلال توفير حلول متطورة تعزز من الأمن والمرونة في البيانات. وتصمم منصة <CyberArrow> خصيصًا لأتمتة ما يصل إلى 80٪ من العمل المطلوب لتحقيق الامتثال، مما يبسط العمليات ويعزز جهود حماية البيانات.

يوفر <CyberArrow GRC> إطارًا فعالاً للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، مما يساعد الشركات في <KSA> على الالتزام باللوائح والتخفيف من المخاطر. في الوقت نفسه، توفر منصة <CyberArrow> للتوعية بالأمن السيبراني التدريب والتعليم الحيويين لتمكين الموظفين من المعرفة والمهارات اللازمة للتعرف على تهديدات الأمن السيبراني والاستجابة لها بفعالية.

يهدف التعاون بين <CyberArrow> و<AlJammaz> إلى توفير نهج شامل للأمن السيبراني، لضمان استعداد الشركات في <KSA> بشكل جيد لمواجهة تحديات العصر الرقمي.

أكدت <Ena Basic>، كبيرة مسؤولي الإيرادات في <CyberArrow>، على الدور الحاسم للثقة في تكوين شراكات ناجحة. وقالت:“في <CyberArrow>، لا يقتصر التزامنا على تحصين الشركات ضد التهديدات السيبرانية المتطورة. نحن ملتزمون بتسريع التحول الرقمي وجهود الامتثال بنزاهة راسخة. من خلال منصتنا المتطورة <CyberArrow GRC> ومنصة التوعية بالأمن السيبراني، لا نوفر فقط أدوات قوية لتعزيز الرؤية حول نقاط الضعف، بل نساهم بنشاط في بناء أساس من الثقة. وتؤكد شراكاتنا الاستراتيجية، لا سيما مع شركاء مرموقين مثل <AlJammaz>، على التزامنا بتقديم الدعم الشامل للشركات في مختلف القطاعات داخل المملكة العربية السعودية”.

وأعرب <Adel Qahwash>، المدير العام في <AlJammaz> عن فخره بالتعاون مع <CyberArrow>، قوة بارزة في مجال الأمن السيبراني والامتثال. وهناك طلب متزايد في المملكة على حلول الأمن السيبراني والامتثال. ومن المتوقع أن يحدث منصة <CyberArrow GRC> المتطورة ومنصة التوعية بالأمن السيبراني أثرًا كبيرًا.

تجلب <CyberArrow> ثروة من الخبرة إلى المنطقة، استنادًا إلى سجل حافل بالتعاون الناجح مع منظمات بارزة.

لمزيد من المعلومات حول <CyberArrow>، قم بزيارة <CyberArrow> أو جدولة تجربة مجانية.

Social Links

LinkedIn:

Facebook:

Instagram:

Media C ontact

Brand: CyberArrow

Contact: Amar Basic, Co-founder

Website:

SOURCE : CyberArrow

The article is provided by a third-party content provider. SeaPRwire ( ) makes no warranties or representations in connection therewith.

Sectors: Top Story, Daily News

SeaPRwire provides press release distribution services to global clients in multi-languages (Hong Kong: AsiaExcite , TIHongKong ; Singapore: SingdaoTimes , SingaporeEra , AsiaEase ; Thailand: THNewson , THNewswire ; Indonesia: IDNewsZone , LiveBerita ; Philippines: PHTune , PHHit , PHBizNews ; Malaysia: DataDurian , PressMalaysia ; Vietnam: VNWindow , PressVN ; Arab: DubaiLite , HunaTimes ; Taiwan: EAStory , TaiwanPR ; Germany: NachMedia , dePresseNow )