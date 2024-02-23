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الأرصاد توضح سرّ الحلقة المنيرة التي شوهدت حول القمر في سماء الأردن

2/23/2024 3:12:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الحلقة المنيرة التي شوهدت الليلة الماضية حول القمر تحدث عادة في الليالي الباردة مع اكتمال القمر بدرا ودلالة على انتصاف الشهر الهجري.
وأوضحت الارصاد الجوية، في منشور لها على فيسبوك، أنه يطلق على الدائرة المنيرة التي تحيط بالقمر اسم الهالة (بالإنجليزية: Halo)، إذ تنتج هذه الحلقة بسبب انكسار وانعكاس وتشتّت ضوء القمر عبر جزيئات الجليد العالقة في الغيوم الرقيقة العالية الارتفاع التي توجد في الغلاف الجوي للأرض.
وبيّنت أنه عندما يمرّ الضوء عبر بلورات الجليد سداسية الشكل فإنّه ينحرف بزاوية تبلغ 22 درجة، ممّا ينتج عنه هالة بنصف قطر مقداره 22 درجة
وأضافت أنه يمكن أن تكون الهالة باهتة جدا او مميزة جدا بناء على كمية الغيوم الرقيقة و/ او كمية الضوء التي تمر من خلالها.














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