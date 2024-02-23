الأرصاد توضح سرّ الحلقة المنيرة التي شوهدت حول القمر في سماء الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الحلقة المنيرة التي شوهدت الليلة الماضية حول القمر تحدث عادة في الليالي الباردة مع اكتمال القمر بدرا ودلالة على انتصاف الشهر الهجري.
وأوضحت الارصاد الجوية، في منشور لها على فيسبوك، أنه يطلق على الدائرة المنيرة التي تحيط بالقمر اسم الهالة (بالإنجليزية: Halo)، إذ تنتج هذه الحلقة بسبب انكسار وانعكاس وتشتّت ضوء القمر عبر جزيئات الجليد العالقة في الغيوم الرقيقة العالية الارتفاع التي توجد في الغلاف الجوي للأرض.
وبيّنت أنه عندما يمرّ الضوء عبر بلورات الجليد سداسية الشكل فإنّه ينحرف بزاوية تبلغ 22 درجة، ممّا ينتج عنه هالة بنصف قطر مقداره 22 درجة
وأضافت أنه يمكن أن تكون الهالة باهتة جدا او مميزة جدا بناء على كمية الغيوم الرقيقة و/ او كمية الضوء التي تمر من خلالها.
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