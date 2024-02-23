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استشهاد 4 عناصر اسعاف في غارة اسرائيلية على مركزهم جنوب لبنان

2/23/2024 3:12:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 4 أشخاص جراء غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا على مركز للدفاع المدني للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة بليدا جنوب لبنان.
وقال مصدر امني لبناني في بيروت،" إن الشهداء هم أربعة عناصر من الدفاع المدني".
وأضاف: "تتعرض المناطق اللبنانية المتاخمة لمزارع شبعا اللبنانية المحتلة لقصف مدفعي عنيف من المواقع الإسرائيلية داخل مزارع شبعا ".
وأعلن حزب الله في بيان، بانه ردا على ‏الاعتداء على مركز الدفاع المدني في ‏بليدا قام بقصف ‏ثكنة معاليه غولان الإسرائيلية بصلية صاروخية. ‏














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