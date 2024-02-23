إنجاز 95% من «عزيزي بيرل» والتسليم قريباً

أكّدت عزيزي للتطوير، المطور الخاص في دولة الإمارات، أنّ مشروع «عزيزي بيرل» يشهد تقدّما متسارعاً في الإنشاءات بعد إنجاز 95% من أعمال البناء، ومن المقرر تسليم المشروع الذي أطلقته الشركة مؤخراً في منطقة الفرجان بدبي، خلال الربع الأول من العام الجاري 2024.

وتمّ الانتهاء بالكامل من الأعمال الهيكليّة، وأعمال الطابوق والتكسية الداخليّة، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والبلاط، وحوض السباحة، وتركيبات الواجهة والمصاعد في «عزيزي بيرل»؛ ووصلت أعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية إلى 98.5%، والأعمال الخارجيّة إلى 78%، والتشطيبات النهائيّة إلى 98%.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «إن مشروع عزيزي بيرل في طريقه نحو الاكتمال خلال الربع الأول من هذا العام. وهو يتميز بموقع وتصميم معماري فريدين، وجودة بناء استثنائيّة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من مرافق الراحة المتميزة داخل المشروع وفي محيطه، تُسهم في تعزيز التجارب المعيشيّة للسكّان والمقيمين فيه».

ويقع مشروع «عزيزي بيرل» ضمن مجتمع مزدهر وسط المساحات الخضراء ومتاجر التجزئة الضخمة، ولا يبعد سوى دقيقة واحدة فقط من شارع محمد بن زايد، ودقيقة واحدة من محطة مترو الفرجان، ما يجعل المنطقة واحدة من أكثر المناطق الاستراتيجية جاذبية، والتي يسهل الوصول إليها، حيث تقع على بعد 7 دقائق فقط من جافزا وابن بطوطة مول، و10 دقائق من جميرا بيتش ريزيدنس ودبي مارينا، و15 دقيقة من مطار آل مكتوم الدولي وجزيرة النخلة، و25 دقيقة من مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، و12 دقيقة من مدينة إكسبو. ويُتيح المشروع سهولة الوصول إلى مجموعة متنوعة من أماكن الجذب التجارية ومراكز التجزئة والمناطق الترفيهية.

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