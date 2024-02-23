ممثلو الشركات العارضة بـ جلفود 2024: دبي البوابة الرئيسية للأسواق الإقليمية والعالمية



تختتم اليوم، فعاليات معرض الخليج للأغذية "جلفود 2024" في دورته الـ 29 التي تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار والمعنيين بقطاع الأغذية والمشروبات من أكثر من 190 دولة.

وأعرب ممثلو الشركات العالمية العارضة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" عن اعتزازهم بالمشاركة بـ "جلفود" في دبي كونها بوابة رئيسة للأسواق الإقليمية والعالمية، ومنصة لاستعراض تجاربهم في الإنتاج الزراعي والمنتجات الغذائية وحلول التغليف والاستدامة.

وقال معالي ماديس كالاس، وزير الشؤون الإقليمية في إستونيا، أن "جلفود" يعد وجهة مثالية لشركات الأغذية والمشروبات الإستونية التي تركز على الاستدامة، للتعريف بمنتجاتها واستكشاف فرص التعاون وإقامة الشراكات، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تتمتع باستقرار اقتصادي وفرص مزدهرة لبناء الشراكات والاستثمار، فضلاً عن توجهاتها لتعزيز الابتكار والاستدامة.

وأوضح معاليه، أن "جلفود 2024" يمثل بالنسبة لمنتجي المواد الغذائية والمشروبات في إستونيا أكبر وأهم معرض، وفرصة لعرض التقنيات الغذائية الإستونية مثل التكنولوجيا الحيوية، مشيرا إلى أن منصة "أطايب إستونيا" تستعرض منتجات 18 شركة رائدة.

وقال إن منتجات بلاده مصنفة من قبل هيئة سلامة الأغذية الأوروبية، كثاني أنظف أغذية على مستوى أوروبا، وذلك لأن 23% من الأراضي الزراعية في إستونيا تعتمد على الزراعة العضوية، فضلاً عن أن هواءها ومياهها يصنّفان من الأنقى والأنظف عالمياً، إلى جانب اعتماد منتجي الأغذية الإستونية على التقنيات المبتكرة التي تسهم في الحد من الهدر الغذائي.

من جانبه قال سعادة تريسي رينولدز، قنصل عام كندا في دبي والإمارات الشمالية، إن الإمارات تعد سوقاً رئيسياً بالنسبة لبلاده ونقطة حيوية للوصول إلى أسواق أخرى في المنطقة، مبيناً أن الإمارات صدرت إلى كندا العام الماضي منتجات غذائية بقيمة وصلت إلى 50 مليون دولار، في حين تصدر كندا منتجات بقيمة 700 مليون دولار سنوياً إلى الإمارات، كما شكلت الشركات الكندية العام الماضي 45% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي.

بدوره، قال "نيلز هوجارد"، المدير العام لشركة تتراباك المنطقة العربية، إن معرض جلفود منصة لعرض المنتجات المستدامة ومشاركة الرؤى حول حلول التصنيع وقطاع تعبئة وتغليف المواد الغذائية ودفع التغيير الإيجابي في القطاع، مؤكداً أهمية المعرض لعقد الصفقات واستكشاف فرص جديدة في مجال الأعمال وتقديم حلول للتحديات العالمية المتطورة والناشئة ضمن قطاع الأغذية، مؤكداً أهمية الإمارات وتحديداً إمارة دبي كونها بوابة رئيسية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.

من جهته، قال مبارك المنصوري الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية بمجموعة "أغذية"، إن المشاركة ضمن أهم معارض قطاع الأغذية والمشروبات حول العالم في مدينة دبي، تعزز تواجد المجموعة في الأسواق الرئيسية في المنطقة والعالم وتسهم في توسيع نطاق وصول منتجاتها إلى 45 دولة، مشيرا إلى عقد صفقات وشراكات مع عدد من الجهات الإماراتية مثل مياه العين وشركة ألفا لخدمات تموين الطيران "العربية للطيران" ونادي دبي لسباق الخيل.

في السياق ذاته أكد عيسى آدم إبرهيم، الرئيس التنفيذي لشركة "بيج أبل سويت" المحدودة، أن "جلفود" في دبي ينبض بالحياة مع كل نسخة جديدة ويشارك الجمهور العالمي في تحديد اتجاهات المستهلكين، كما يساعد على عقد الشراكات المختلفة وفتح أسواق جديدة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغرب آسيا، لافتا إلى أن الشراكة مع العلامة الإيطالية "باربرا" أسهمت في جلب ثقافة القهوة الإيطالية إلى مناطق الخليج العربي عبر بوابة "جلفود" بما يتماشى مع التقاليد والجودة العربية.

وعلق مارتن كامو، نائب الرئيس للمشتريات، دناتا الولايات المتحدة الأمريكية، بالقول إن معرض جلفود مكن الشركات العالمية من مقابلة الموردين من جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن ما ميزه هو التركيز على الاستدامة والمرونة والجودة في سلاسل الإمداد.

وتختتم اليوم فعاليات معرض جلفود التي شهدت مشاركة أكثر من 5500 جهة عارضة، وحضور أكثر من 150 ألف مشارك من 190 دولة، وأجنحة تمتد على 24 قاعة ضمت منتجات متطورة وحلولاً وفعاليات تفاعلية من بينها توب تيبل ودبي للمأكولات العالمية، التي جمعت أكثر من 100 طاه عالمي مشهور من بينهم 25 من الحاصلين على نجمة ميشلان.

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