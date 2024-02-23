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طرق دبي تسجل الملكية الفكرية في مجال تقييم نضج الحوكمة

2/23/2024 3:00:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تسجيل الملكية الفكرية في مجال "تقييم نضج الحوكمة" والمتمثلة في دليل وآلية لتقييم نضج الحوكمة، وقد تمت عملية التسجيل عن طريق إدارة التدقيق الداخلي بالهيئة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد في دولة الامارات العربية المتحدة من قبل شركة عالمية متخصصة في مجال تسجيل الملكيات الفكرية عالمياً.

وقالت شيخة أحمد الجرمن، مدير إدارة تنفيذي لإدارة التدقيق الداخلي في هيئة الطرق والمواصلات: "إن هذا الإنجاز يعزز من ممارسات الحوكمة في هيئة الطرق والمواصلات ويعد إنجازاً نوعياً جديداً ضمن سلسلة إنجازات الهيئة العديدة ويعزز جهودها للحصول على موقع ريادي في مجال الحوكمة المؤسسية، إذ يضع الدليل الذي تم تسجيله آلية تساعد في تقييم النضج وفق محاور متعددة".

وأضافت: "يعزز هذا الإنجاز مكانة الهيئة على المستوى الإقليمي والعالمي بما ينسجم مع رؤيتها المتمثلة بالريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، حيث وفرت الهيئة بيئة عمل تساعد على الابداع والابتكار والتميز وهو ما أثمر عن تسجيل الملكية الفكرية وهو كذلك تطبيق لقيم الهيئة المتمثلة بالسعي للريادة".


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