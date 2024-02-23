طرق دبي تسجل الملكية الفكرية في مجال تقييم نضج الحوكمة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تسجيل الملكية الفكرية في مجال "تقييم نضج الحوكمة" والمتمثلة في دليل وآلية لتقييم نضج الحوكمة، وقد تمت عملية التسجيل عن طريق إدارة التدقيق الداخلي بالهيئة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد في دولة الامارات العربية المتحدة من قبل شركة عالمية متخصصة في مجال تسجيل الملكيات الفكرية عالمياً.
وقالت شيخة أحمد الجرمن، مدير إدارة تنفيذي لإدارة التدقيق الداخلي في هيئة الطرق والمواصلات: "إن هذا الإنجاز يعزز من ممارسات الحوكمة في هيئة الطرق والمواصلات ويعد إنجازاً نوعياً جديداً ضمن سلسلة إنجازات الهيئة العديدة ويعزز جهودها للحصول على موقع ريادي في مجال الحوكمة المؤسسية، إذ يضع الدليل الذي تم تسجيله آلية تساعد في تقييم النضج وفق محاور متعددة".
وأضافت: "يعزز هذا الإنجاز مكانة الهيئة على المستوى الإقليمي والعالمي بما ينسجم مع رؤيتها المتمثلة بالريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، حيث وفرت الهيئة بيئة عمل تساعد على الابداع والابتكار والتميز وهو ما أثمر عن تسجيل الملكية الفكرية وهو كذلك تطبيق لقيم الهيئة المتمثلة بالسعي للريادة".
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