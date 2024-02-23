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على رأسهم ليفاندوفسكي.. برشلونة يستعد لبيع 6 لاعبين في انتقالات الصيف

2/23/2024 2:18:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يجهز مسؤولو نادي برشلونة، لقرار جريء، سيتم اتخاذه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بهدف حل الأزمة المالية للنادي الكتالوني.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة ما زال يعاني من أزمة مالية، ويحاول تخفيض الأجور بقيمة 57 مليون جنيه استرليني، بطلب من رابطة الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن وضع برشلونة المالي واحتمالية تعرضه للحظر الأوروبي يزداد سوء، وبالتالي خطة النادي الكتالوني هي التخلص من عدد كبير من لاعبي الفريق.

وأكدت الصحيفة، إن برشلونة يدرس التخلي عن 6 لاعبين من صفوفه الصيف المقبل، لمحاولة الهروب من الأزمة المالية، وهم روبرت ليفاندوفسكي، وفرينكي دي يونغ، وغافي، ورافينيا، ورونالد أراوخو، وبيدري.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة برشلونة تعلم أن الخروج من هذه الأزمة، سيكون بالتخلص من لاعبين أصحاب جودة عالية ممن يتقاضون رواتب كبيرة، لذلك يأتي في مقدمة القائمة المقترحة، ليفاندوفسكي وغافي ودي يونغ.

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