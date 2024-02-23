مركز محمد بن راشد للفضاء يدرس اختيار الشركاء لإطلاق «راشد 2»

أوضح مركز محمد بن راشد للفضاء، أن العديد من الجهات ووكالات الفضاء العالمية، تواصلت مع المركز خلال الفترة الماضية، رغبةً منها في المشاركة ببناء المستكشف «راشد 2»، وسيعمل المركز خلال المرحلة الحالية على دراسة الطلبات، وتوقيع اتفاقيات مع الشركاء الذين سيتم التعاون معهم، كما سيدرس المركز اختيار الشريك الذي سيقوم بنقل المستكشف «راشد 2» إلى سطح القمر، ومن المتوقع استكمال هذه الدراسة منتصف العام الجاري، وسيتم خلالها تحديد موقع هبوط المستكشف على سطح القمر، والتوقيت المتوقع للهبوط.

أغراض علمية

وقال المهندس عدنان الريس مساعد المدير العام في مركز محمد بن راشد للفضاء، لعمليات استكشاف الفضاء مدير برنامج «المريخ 2117»، إن مشروع استكشاف القمر، يأتي في إطار الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها المركز 2021 - 2031، ويضم المشروع تطوير وإطلاق مستكشف إماراتي للقمر، لتشارك دولة الإمارات في مهام استكشاف القمر لأغراض علمية.

وأشار إلى أن الإمارات تعتبر أول دولة عربية تقوم بمهمة فضائية لاستكشاف سطح القمر، من خلال مستكشف عمل على تصميمه وتطويره فريق من 50 مهندساً وخبيراً وباحثاً إماراتياً، في مركز محمد بن راشد للفضاء، منهم 40 % من العنصر النسائي، حيث طور المستكشف «راشد 1» تصميماً وبناءً، فريق من المهندسين والخبراء والباحثين الإماراتيين في مركز محمد بن راشد للفضاء، بجهود وطنية 100 %.



وذكر أنه خلال المستكشف «راشد 1»، طوّر فريق المركز العديد من التقنيات في الدولة، والعديد من خبرات الفريق لبناء أول روبوت يهبط على جرم سماوي آخر، مشيراً إلى أن الفريق بدأ العمل على تنفيذ المستكشف «راشد 2»، بوضع الخطط والخصائص الفنية، وتحديد الشراكات التي ستكون مع جهات مختلفة، سواء في الدولة أو خارجية عالمية، لتحديد الأهداف والأنظمة العلمية.

اختيار الشريك

وذكر الريس أن من بين الجهات التي يدرس المركز اختيار إحداها لنقل المستكشف إلى سطح القمر، شركة «آي سبيس»، التي اضطلعت بنقل المستكشف «راشد 1»، والتي قطعت شوطاً كبيراً خلال أول مهمة، ويعتبر نجاحاً، موضحاً أن اختيار الشريك لهذه المهمة، يعتمد على عدة أمور، منها مكان الإنزال والأنظمة الحرارية.

وأشار إلى مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، ينطلق من أهداف علمية، تشمل تطوير تقنيات الروبوتات الخاصة بأنظمة مركبات الاستكشاف، ودراسة مواقع جديدة لأول مرة على سطح القمر، بالإضافة إلى دراسة وتحليل الغبار، وإجراء اختبارات لدراسة جوانب عدة، بما في ذلك التربة القمرية، والخصائص الحرارية للهياكل السطحية، والغلاف الكهروضوئي القمري، وقياسات البلازما والإلكترونيات الضوئية، وجزيئات الغبار الموجودة فوق الجزء المضيء من سطح القمر.

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