برعاية سيف بن زايد ...فزعة تنظم حفل استقبال مبادرة العينية لزفاف 100 من منتسبي الداخلية



برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، ورئيس نادي بني ياس الرياضي الثقافي، أقامت "فزعة" حفل استقبال مبادرة "العينية" لزفاف 100 من منتسبي ومنتسبات وزارة الداخلية من بينهم ولأول مرة 20 عريساً من أبناء الإمارات من غير المنتسبين، وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة "العينية" المجتمعية.

وتنظم مبادرة "العينية" من قبل صندوق التكافل الاجتماعي بوزارة الداخلية "فزعة"، بالتعاون مع نادي بني ياس الرياضي الثقافي، بغرض دعم الشباب المقبلين على الزواج، والتيسير عليهم لبدء حياة أسرية سعيدة ومستقرة.

وأقيم الحفل في نادي بني ياس الرياضي الثقافي، بحضور أسر وأهالي العرسان، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، ورئيس مجلس إدارة نادي بني ياس الرياضي الثقافي، والعميد ناصر بن خادم الكعبي، مدير عام السعادة بوزارة الداخلية، ونائب رئيس مجلس إدارة النادي، والعقيد أحمد بوهارون، مدیر عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية "فزعة"، عضو مجلس إدارة النادي، ومحمد علي الجنيبي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي، وأعضاء مجلس إدارة نادي بني ياس الرياضي الثقافي، وعدد من وجهاء بني ياس، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، إلى جانب الضيوف والمدعوين ولاعبي نادي بني ياس.

وتضمن الحفل على لوحات فنية تراثية إماراتية، وأهازيج شعبية احتفالاً بالمناسبة.

واستفاد الأزواج الجدد من هذه المبادرة، التي تحرص "فزعة" فيها على تقديم "العينية" لهم ضمن جهودها المجتمعية في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي، وتشجيع الراغبين على الزواج، والتيسير عليهم من خلال مبادرات تسهم في تعزيز التلاحم والترابط الأسري.

وأوضح العقید أحمد بوهارون، مدیر عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملین بوزارة الداخلية "فزعة"، أن "العينية" تشمل مبلغاً مالياً، ومنح بطاقة فزعة "البلاتينية" وبطاقة "فزعة دارك" للزوجين، وقسائم غذائية شهرية لمدة عام من متاجر فزعة، مشيرا إلى إسهام شركاء "فزعة" بتقديم حزمة قيمة من القسائم الشرائية والإقامات الفندقية المجانية والهدايا العينية، والدورات التدريبية والاستشارات الأسرية لجميع المستفيدين من مبادرة "العينية".

ولفت إلى تقديم تسهيلات إضافية للمستفيدين من هذه المبادرة على الخدمات المقدمة من "برنامج فزعة"، ومن ضمنها الموافقة المسبقة على القرض الحسن بمبلغ 100 ألف درهم من صندوق التكافل الاجتماعي، تُقسط على مدى 3 سنوات، وإعفاؤهم من الرسوم الإدارية لخدمة الإيجار طويل الأمد، مع تأجيل القسط الأول لمدة 90 يوماً، مؤكدا أن هذه المبادرة تهدف إلى إحياء عادة "العينية" المتوارثة عن الأجداد، وتأكيد قيم التسامح التي تحث على التلاحم المجتمعي، ودعم الشباب المقبلين على الزواج لبناء حياة أسرية تخلو من الأعباء المادية.

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