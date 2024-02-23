الذهب يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية على خلفية ضعف الدولار والتوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل أول ارتفاع أسبوعي في ثلاثة أسابيع، بعدما زاد ضعف الدولار على نطاق واسع وتوترات الشرق الأوسط من جاذبية المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 0411 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2025.7 دولاراً للأوقية (الأونصة). وصعد 0.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2035.3 دولاراً للأوقية.

وقال إدوارد مير المحلل لدى ماركس "هناك قدر لا بأس به من الشراء الفعلي، خاصة من جانب البنوك المركزية، وحقيقة أن الدولار لم يتحرك بالفعل يمنح الذهب عنصر دعم أيضا".

وتابع أن "عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية تساعد أيضا في تقديم بعض الدعم للذهب".

وفي الوقت نفسه، يتجه الدولار لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في نحو شهرين، مما يجعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين بعملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 898.05 دولاراً للأوقية وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 965.69 دولاراً، فيما صعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 22.78 دولاراً للأوقية لكنها انخفضت 2.6 بالمئة هذا الأسبوع حتى الآن.















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