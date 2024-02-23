عبدالله بن زايد ووزير خارجية كوستاريكا يبحثان هاتفيا علاقات التعاون



بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو، وزير الخارجية والعبادة في جمهورية كوستاريكا، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما استعرض الجانبان، مسارات التعاون المشترك وسبل استثمار الفرص المتاحة لتنميته خاصة في أعقاب إنجاز البلدين محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا، والحرص المشترك على فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات النوعية البناءة بما يدعم أهداف البلدين التنموية وجهودهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.





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