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ثاني أكثر الأندية دفعًا للرواتب.. ميسي ما زال يتقاضى راتبًا من برشلونة

2/23/2024 2:18:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

جاءت قائمة الرواتب المحدثة للأندية بعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، لتشهد مفاجأة تخص نادي برشلونة، الذي ما زال يدفع رواتب للاعبين رحلوا عن صفوفه.

ويحتل برشلونة وصافة ترتيب الأندية الأكثر دفعًا للرواتب، بواقع 505 مليون يورو، بعد باريس سان جيرمان المتصدر بـ 529 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن السبب وراء ارتفاع قائمة رواتب برشلونة، هو تأجيل دفع الرواتب خلال فترة فيروس كورونا، نتيجة الوضع الاقتصادي غير المستقر الذي مر به النادي الكتالوني، مما أجبره على تأخر سداد رواتب اللاعبين، وهي المدفوعات التي ما زال يسددها البلوغرانا حتى الآن.

وجاء على رأس قائمة الرواتب التي مازال يسددها برشلونة خلال الفترة الحالية، الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البرسا السابق، وجوردي ألبا، وسيرخيو بوسكيتس، بجانب لاعب الفريق الحالي فرينكي دي يونغ، ونيكولا ميروتيك لاعب فريق كرة السلة السابق.

ولهذا السبب لا تزال فاتورة رواتب النادي الكتالوني تتضمن رواتب للاعبيه السابقين، وعلى الرغم من رحيل هؤلاء والعديد من اللاعبين الآخرين أصحاب الرواتب المرتفعة، إلا أن برشلونة لا يزال غارقًا في أزمته الاقتصادية.

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