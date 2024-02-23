الغرير يتوقع نمو اقتصاد دبي 5 % في 2024

توقع معالي عبد العزيز عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن ينمو اقتصاد دبي، خلال العام الجاري بنحو 5%، مستفيداً من البنية القوية وبيئة الأعمال الجاذبة، وكذلك تراجع أسعار الفائدة بدءاً من منتصف العام.

وتوقع معاليه، ارتفاع التجارة الخارجية لدبي بأكثر من 5%، مدعومة بالشراكات الواسعة، التي تم ويتم تأسيسها.

وأكد معاليه أهمية الدور، الذي تلعبه موانئ دبي العالمية في دعم الصادرات، وإعادة الصادرات في مختلف القارات والدول، لافتاً إلى أن موانئ دبي تتمتع بشبكة واسعة تؤهلها لتحقيق كفاءة عالمية عالية في مختلف الخدمات اللوجستية، التي تحتاجها مختلف الشركات. وحول أداء غرف دبي خلال 2023، اعتبر معاليه، ما حققته غرف دبي في عدد الرخص الجديدة زيادة تاريخية، التي ارتفعت بأكثر من 22% مقارنة بالعام الماضي. وأضاف معاليه: «بدأنا نرى طفرة كبيرة في تأسيس الشركات الرقمية، مع طموح بأن يمثل الاقتصاد الرقمي أكثر من 20% من اقتصاد إمارة دبي في 2031».



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