«جدول فعاليات دبي» الشهر المقبل يزخر بالعديد من الأحداث المتنوعة والاستثنائية

يستعرض جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والفنية والاجتماعية والرياضية خلال شهر مارس 2024، لتوفير تجارب مميزة لسكان الإمارة وزوارها على حدّ سواء.

وتتنوع الفعاليات في شهر مارس لتلبي مختلف الاهتمامات والأذواق، فتشمل معرض آرت دبي، وكأس دبي العالمي للخيول، وحفلات لنخبة من النجوم العالميين مثل الفنانين خالد وعاطف أسلم، والممثل والنجم الكوميدي كيفن هارت.

وفيما يلي بعض أهم الفعاليات التي تُقام خلال شهر مارس:

آرت دبي

تستضيف مدينة جميرا معرض آرت دبي بين 1 و3 مارس بمشاركة أكثر من 400 فنان من 40 دولة حول العالم. وتُقام فعاليات الدورة 17 للمعرض برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ويشتمل المعرض على مجموعة واسعة من ورش العمل والندوات الحوارية والبرامج التعليمية والمؤتمرات وعروض المجسمات الفنية.

كاستم شو

ويعود معرض كاستم شو الإمارات، أضخم معرض متخصص في السيارات والدراجات النارية المعدلة في الشرق الأوسط، بدورته التاسعة بين 1 و3 مارس في مدينة إكسبو دبي. ويشكل المعرض موعداً لا يُفوّت لعشاق السيارات، حيث يتيح لهم رؤية مجموعة من أكثر السيارات المعدلة تميزاً في دبي. كما يضم برنامجاً متنوعاً من العروض والنشاطات، بما في ذلك عروض سيارات الدفع الرباعي، ومهارات القيادة، واستعراض السيارات والدراجات النارية، فضلاً عن ساحة للسيارات التي تعمل بالتحكم عن بعد وغيرها من الفعاليات.

دبي للقوارب

وبدوره يستمر معرض دبي العالمي للقوارب، أكبر وأبرز فعالية لنمط الحياة البحرية في المنطقة، حتى تاريخ 3 مارس في دبي هاربر (حيث تقام الدورة الثلاثين هذا العام بين 28 فبراير الجاري و3 مارس المقبل). ويحتفل المعرض هذا العام بالذكرى الثلاثين لإطلاقه، ويضم تشكيلة من أهم القوارب واليخوت الفاخرة ويسلط الضوء على الإبداعات الحرفية في مجال القوارب من مختلف أنحاء العالم، ليوفر للبائعين والمشترين وعشاق اليخوت الفرصة للقاء وتبادل المعارف حول أحدث تقنيات القوارب ومفهوم الاستدامة.

سوق دبي الحرة للتنس

كما تستمر بطولات سوق دبي الحرة للتنس التي تنظمها سوق دبي الحرة حتى 2 مارس، وتُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تشهد منافسات الدورين نصف النهائي والنهائي بمشاركة نخبة من ألمع نجوم اللعبة. كذلك تحتضن البطولة العديد من الأنشطة الترفيهية العائلية والتجارب التفاعلية المخصصة للمعجبين.

كرنفال سباقات دبي

ويُقام في 2 مارس كرنفال سباقات دبي سوبر ساترداي، السباق التمهيدي لكأس دبي العالمي، ليتيح لمدربي الخيول المُتنافسة إجراء تعديلات نهائية استعداداً لخوض التحدي الكبير الذي يقام في وقت لاحق من الشهر.

وتستضيف دبي أوبرا المسرحية الموسيقية الأشهر على مستوى العالم ذا فانتوم أوف ذا أوبرا حتى تاريخ 10 مارس، مما يتيح لعشاق المسرح الموسيقي الاستمتاع بعروض الأوبرا والباليه ومشهد سقوط الثريا الشهير، ومشاهدة أحداث المسرحية الغامضة التي تدور في دار أوبرا باريس.

موسم دبي للخيول

ويعود موسم دبي للخيول المشوّق مع كأس دبي العالمي يوم 30 مارس في مضمار ميدان. وتمثل هذه السباقات المليئة بالتشويق إحدى أبرز الفعاليات الرياضية والاجتماعية على أجندة دبي السنوية، بإجمالي جوائز تبلغ 30.5 مليون دولار أمريكي.

الفعاليات الترفيهية الحية

بعد العرض الناجح لدورة عام 2023، يعود مهرجان Rewind Fest DXB إلى بلا بلا دبي يوم 2 مارس. ويشهد المهرجان مشاركة نخبة من ألمع الأسماء في عالم الموسيقى، بمن فيهم Wet Wet Wet، فرقة الروك الإسكتلندية؛ إضافة إلى إيه بي سي وميدج يور وذا ريل ثينج وهيذر سمول وتشيسني هاوكس. ويفضل حجز التذاكر مبكراً قبل نفادها، نظراً للإقبال الشديد على المهرجان.

يقدم ألن ووكر، المنتج ومنسق الأغاني النرويجي الشهير بأغنيتي Faded وBetter Off (Alone, Pt. III)، حفلاً موسيقياً يوم 2 مارس في شاطئ باراستي. ويمنح الحفل الحضور فرصة الاستمتاع بأجمل أغاني الفنان التي أكسبته شهرة كبيرة في مشهد الموسيقى العالمي مع ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعود نجم باكستان اللامع عاطف أسلم للقاء جمهوره في مسرح كوكا كولا أرينا يوم 2 مارس. وترافقه في هذا الحفل الاستثنائي أوركسترا الفردوس، الأوركسترا النسائية بالكامل الرائدة في دبي، تحت إشراف الموسيقار أي أر رحمان.

العروض الكوميدية

وبالنسبة للعروض الكوميدية، تستضيف كوكا كولا أرينا يوم 4 مارس عرضاً مباشراً للممثل والكوميدي الشهير عالمياً كيفن هارت، المرشّح لجائزتي إيمي وجرامي. ويمتلك هارت سجلاً حافلاً بالنجاحات سواء في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية أو العروض الكوميدية الارتجالية، مما يضمن للحضور قضاء أمسية ممتعة ومليئة بالضحك.

كما تُقيم فرقة الروك كينو حفلاً موسيقياً يوم 7 مارس في كوكا كولا أرينا، تكريماً للراحل فيكتور تسوي، أحد مؤسسي الفرقة، في ذكرى ميلاده الستين. ويحظى حضور الحفل بتجربة غامرة في أمسية مليئة بالحنين والموسيقى، والتي ترسمها أشهر أغاني الفرقة، إلى جانب مقاطع الفيديو لتكريم ذكرى الفنان.

وفي يوم 8 مارس، يقدّم المغني الأمريكي الحائز على جائزتي غرامي خالد عرضه الحي الأول في دبي على مسرح كوكا كولا أرينا. ويؤدي نجم الآر آند بي الشهير عالمياً خلال العرض مجموعة من أشهر أغانيه مثل Better وBetter وLove Lies وغيرها.

كوكا كولا أرينا

وتواصل كوكا كولا أرينا استقطاب اهتمام زوارها بتنظيم أجمل العروض بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث تستضيف عرض ماشا والدب يومي 16 و17 مارس. ويستوحي العرض قصته من مسلسل الرسوم المتحركة الكوميدي الشهير الذي تدور أحداثه حول دب تقاعد من عمله في السيرك وفتاة شقية عمرها أربع سنوات، واللذان يخوضان معاً العديد من المغامرات الممتعة والمشوقة التي تعلمهما قيمة الصداقة.

وتتيح منصة جدول فعاليات دبي لسكان الإمارة وزوارها استكشاف مختلف الفعاليات والمهرجانات والتجارب التي تقدمها دبي.

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