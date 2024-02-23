ليفربول ومانشستر يونايتد.. إنجلترا تتأهب بعد رحيل توخيل عن بايرن ميونخ

باتت الأندية الإنجليزية في حالة تأهب قصوى، بعد قرار بايرن ميونخ برحيل مدربه توماس توخيل عن تدريب الفريق، بنهاية الموسم الجاري 24/23.

وسبق لتوخيل العمل في إنجلترا، حيث تولى تدريب تشيلسي وقاد البلوز لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا عام 2021.

وبحسب صحيفة "تلغراف" الإنجليزية، هناك اهتمام إنجليزي بالتعاقد مع توخيل سواء من جانب الأندية أو اتحاد الكرة الإنجليزي، وأوضحت الصحيفة، أن ليفربول سيواجه منافسة شرسة مع بايرن ميونخ للتعاقد مع تشابي ألونسو، لذلك قد يصبح توخيل خيار متاح.

وقالت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد يبحث كذلك عن مدير فني جديد، في حين أن استمرار غاريث ساوثغيت مدربًا لمنتخب إنجلترا بعد بطولة أوروبا، بات محل شك.

وقد يغادر توخيل بايرن ميونخ قبل نهاية الموسم، إذا لم يتأهل البافاري أمام لاتسيو في دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن الفريق الإيطالي فاز بهدف دون رد في مباراة ذهاب دور الـ 16.

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