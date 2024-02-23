الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم ومنخفض جوي غدا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات مساء اليوم وهذه الليلة، يكون الجو غائمًا جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد السبت، يكون الجو غائما بوجه عام وباردا إلى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكّل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، خلال المنخفض الجوي، السبت.

وتوقعت "الأرصاد الجوية" أن يكون الجو، يوم الأحد، غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الإثنين المقبل، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.