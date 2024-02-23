الحكومة الإسرائيلية تدفع بخطة لبناء أكثر من 3300 وحدة استيطانية

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- تدفع الحكومة الإسرائيلية بمخطط لبناء 3,344 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بدعوى "الرد" على عملية إطلاق النار التي وقعت شرق القدس، في وقت سابق، الخميس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الخميس، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عقد جلسة لبحث "الدفع ببناء آلاف الوحدات السكنية في (مستوطنة) 'معالي أدوميم'، ردا على عملية إطلاق النار ".

وشارك في الجلسة كل من وزير الجيش يوآف غالانت، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر. وتعتزم الحكومة دعوة المجلس الأعلى للتخطيط لعقد جلسة خلال الأسبوعين المقبلين، للمصادقة على البناء الجديد.

وقررت الحكومة الإسرائيلية عقد جلسة للمجلس الأعلى للتخطيط، للمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في "معالي أدوميم" (2,350 وحدة استيطانية)، و"كيدار" (300 وحدة)، و"إفرات" (694 وحدة).

وفي تعليقه على القرار، قال الوزير في وزارة الأمن، سموتريتش: "ليعلم كل مخرب يخطط لإيذاءنا أن أي يد ترفع ضد مواطني إسرائيل ستقابل بضربة قاتلة وإبادة وتعميق قبضتنا الأبدية على أرض إسرائيل بأكملها".

وخلال الأسابيع الأخيرة، حاول سموتريتش دفع الحكومة إلى المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وباتت ترى الحكومة الإسرائيلية أن العملية قرب "معالي أدوميم" تشكل فرصة لتمرير المخطط.

وصباح الخميس، قتل مستوطن وأصيب 8 آخرون بجروح متفاوتة إحداها بحالة خطيرة، في عملية إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة "معالي أدوميم" وحاجز الزعيم شرق القدس المحتلة.

ومنفذو العملية قرب مستوطنة "معالي أدوميم" هم الشقيقان محمد (26 عاما) وكاظم (31 عاما) زواهرة من بلدة التعامرة شرق بيت لحم، وأحمد الوحش (32 عاما)، من زعترة جنوب بيت لحم؛ واستشهد الثلاثة بنيران مستوطنين وعناصر أمن.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الخميس، تسعة على الأقل من أفراد عائلة منفذي عملية إطلاق النار شرق القدس المحتلة، عقب دهم منازلهم في بلدتي بيت تعمر وزعترة في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قروي بيت تعمر شرق بيت لحم، مبارك زواهرة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أربعة أفراد من عائلة منفذي عملية معالي أدوميم المقامة على أراضي القدس (محمد وكاظم زواهرة)، من بينهم والدهما وشقيقتاهما وشقيقهما.



