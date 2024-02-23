نتنياهو يقدم للكابينت الامني مقترحه لليوم الذي يلي انتهاء الحرب واسقاط حماس في غزة ... تعرف على تفاصيله

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب / PNN/ قدم رئيس وزراء حكومة الاحتلال الاسرائيلخطة اليوم التالي التي تعني اليوم الذي يلي وقف الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.

ونقلت مواقع عبرية ان نتنياهو قدم مقترحه لشكل اليوم التالي لانهاء الحرب وانهاء حركة حماس الى المجلس السياسي والأمني ​​مساء امي للموافقة عليها.

وبحسب المواقع العبرية فقد جاء في وثيقة المقترح عدد من القضايا اهمها واولها في المجال الأمني حيث ستحافظ إسرائيل على حرية العمل في قطاع غزة بأكمله دون حد زمني وستقيم منطقة أمنية في المنطقة المتاخمة لإسرائيل داخل قطاع غزة طالما توجد حاجة أمنية لذلك.كما ان هناك مجموعة من

الشروط المباشرة يجب ان تتحقق مع نهاية الحرب، اهمها تدمير القدرات العسكرية والبنية التحتية الحكومية لحماس والجهاد و إعادة الأسرى؛ ومنع التهديد من قطاع غزة مع مرور الوقت.

كما وستسيطر إسرائيل على الحدود بين قطاع غزة ومصر وستعمل بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة لمنع التهريب من مصر بما في ذلك عبر معبر رفح..

وبحسب ما نشره الاعلام العبري هناك نقطة أساسية في وثيقة نتنياهو هي نزع سلاح قطاع غزة بالكامل، باستثناء الأسلحة الضرورية للحفاظ على النظام العام وإسرائيل ستشرف عن عملية نزع السلاح.

انا البند الثاني في مقترحات نتنياهو فتتعلق في المجال المدني و إدارة قطاع غزة والنظام فيه حيث سيقع على عناصر محلية ذوي خبرة إدارية غير مرتبطة بالدول أو الجهات التي تدعم الإرهاب ولن تتلقى أموالاً منها.

وخلافا لتصريحات نتنياهو السابقة لا يذكر في الوثيقة صراحة أن السلطة الفلسطينية لن تشارك في إدارة قطاع غزة في اليوم التالي.

اما البند الثالث في مقترحات نتنياهو يتعلق

بمجال مكافحة التطرف حيث سيتم تنفيذ خطة لاجتثاث التطرف في كافة المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في قطاع غزة.

و هذه الخطة سيتم تنفيذها قدر الإمكان بمشاركة دولة عربية لديهم خبرة في تعزيز مكافحة التطرف... نتنياهو يلمح إلى السعودية والإمارات.

ومع ذلك، فقد أوضحت هاتان الدولتان علناً وفي رسائل صامتة لنتنياهو أنهما لن تتدخلا في اليوم التالي في قطاع غزة دون مشاركة السلطة الفلسطينية ودون موافقة إسرائيلية على حل الدولتين.

كما وضع نتنياهو بندا خاصا يتعلق بالأونروا حيث ستعمل إسرائيل على إغلاق الأونروا واستبدالها بوكالات إغاثة دولية أخرى.

وفيما يتعلق بإعادة إعمار القطاع تنص خطة نتنياهو انه سيمون ممكنا فقط بعد الانتهاء من عملية سحب السلاح وبدء عملية اجتثاث التطرف وسيتم تنفيذها بتمويل وقيادة دول مقبولة لدى إسرائيل.

كما تنص مقترحات نتنياهو على بند بخصوص الدولة الفلسطينية حيث ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الشعب الفلسطيني، ومثل هذا الترتيب لن يتم التوصل إليه إلا من خلال المفاوضات المباشرة.

وقال نتنياهو ان إسرائيل ستسيطر على أمن المنطقة الواقعة غرب الأردن بأكملها، بما في ذلك غلاف غزة (أرض البحر، الجو، الطيف)، لمنع تعزيز العناصر الإرهابية في السلطة الفلسطينية وقطاع غزة وإحباط التهديدات منها تجاه إسرائيل.