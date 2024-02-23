أوستن: إسرائيل بحاجة إلى خطة ذات مصداقية لضمان سلامة المدنيين قبل دخول رفح

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الوزير لويد أوستن بحث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وشدد أوستن، وفق بيان البنتاغون، على حاجة غالانت إلى "خطة ذات مصداقية لضمان سلامة ودعم أكثر من مليون شخص لجأوا إلى رفح قبل بدء أي عمليات عسكرية هناك".
وناقش الجانبان أيضا "الجهود المستمرة لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس، بالإضافة إلى الحاجة إلى تحسين وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين".
يأتي ذلك، فيما قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمجلس الوزاري الأمني المصغر، وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة، بعد مضي 140 يوما على الحرب.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن وثيقة نتنياهو تتضمن احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في كامل قطاع غزة دون حد زمني، وتتضمن كذلك إقامة منطقة أمنية في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن وثيقة نتنياهو تنص على إبقاء إسرائيل على الإغلاق الجنوبي على الحدود بين غزة ومصر، كما تشتمل على بند إغلاق وكالة الأونروا واستبدالها بوكالات إغاثة دولية أخرى.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن وزراء المجلس الوزاري الأمني المصغر لم يصوتوا بالموافقة على وثيقة نتنياهو.
وكان نتنياهو قال بوقت سابق هذا الأسبوع إنه "لا توجد ضغوط داخلية أو خارجية ستغير خطط تل أبيب لتدمير حماس في قطاع غزة".
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