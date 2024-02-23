أوستن: إسرائيل بحاجة إلى خطة ذات مصداقية لضمان سلامة المدنيين قبل دخول رفح

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الوزير لويد أوستن بحث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وشدد أوستن، وفق بيان البنتاغون، على حاجة غالانت إلى "خطة ذات مصداقية لضمان سلامة ودعم أكثر من مليون شخص لجأوا إلى رفح قبل بدء أي عمليات عسكرية هناك".

وناقش الجانبان أيضا "الجهود المستمرة لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس، بالإضافة إلى الحاجة إلى تحسين وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين".

يأتي ذلك، فيما قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمجلس الوزاري الأمني المصغر، وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة، بعد مضي 140 يوما على الحرب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن وثيقة نتنياهو تتضمن احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في كامل قطاع غزة دون حد زمني، وتتضمن كذلك إقامة منطقة أمنية في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن وثيقة نتنياهو تنص على إبقاء إسرائيل على الإغلاق الجنوبي على الحدود بين غزة ومصر، كما تشتمل على بند إغلاق وكالة الأونروا واستبدالها بوكالات إغاثة دولية أخرى.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن وزراء المجلس الوزاري الأمني المصغر لم يصوتوا بالموافقة على وثيقة نتنياهو.

وكان نتنياهو قال بوقت سابق هذا الأسبوع إنه "لا توجد ضغوط داخلية أو خارجية ستغير خطط تل أبيب لتدمير حماس في قطاع غزة".



