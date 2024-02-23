ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية ألف نقطة

كما ارتفع مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 460 نقطة ليصل إلى 16041 نقطة، أي نحو 3 % من حجم الأسهم. وارتفع مؤشر (S&P500) نحو 105 نقاط ليصل إلى 5087 نقطة أي بنسبة أكثر من 2 % من الأسهم.

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