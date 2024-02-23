ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية ألف نقطة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، في مجموعها أكثر من ألف نقطة، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 78 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، الخميس، 456 نقطة ليصل إلى 39069 نقطة أي بنسبة أكثر من 1%.
كما ارتفع مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 460 نقطة ليصل إلى 16041 نقطة، أي نحو 3 % من حجم الأسهم.
وارتفع مؤشر (S&P500) نحو 105 نقاط ليصل إلى 5087 نقطة أي بنسبة أكثر من 2 % من الأسهم.
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