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المقاومة: استمرار العدو في القصف هو إمعان في حرب الإبادة

2/23/2024 2:08:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "استمرار العدو الصهيوني في قصفه الإجرامي على منازل المواطنين بغزة، إمعان في حرب الإبادة والتطهير العرقي"، وعدّت استمرار استهداف منازل المدنيين بأنه "الرد العملي للكيان المحتل على المرافعات ضده في محكمة العدل الدولية".
ووجّهت الحركة في بيان، اليوم الجمعة، دعوة إلى المؤسسات الحقوقية حول العالم "لتوثيق هذه الجرائم من أجل محاكمة الاحتلال وقادته النازيين"














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