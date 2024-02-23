رجل يقتل زوجته طعناً في الرمثا والأمن يحقق

رجل يقتل زوجته طعناً في الرمثا والأمن يحقق
التاريخ
2/23/2024 2:08:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقدم رجل على طعن زوجته في لواء الرمثا صباح اليوم، ما ادى الى وفاتها.
وقال مصدر أمني، انه تم نقل الجثة للطب الشرعي، وتم ضبط الفاعل وفتح تحقيق بالحادث.
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