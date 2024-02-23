أكثر من 60 شهيدا في قصف إسرائيلي على غزة منذ مساء أمس

أكثر من 60 شهيدا في قصف إسرائيلي على غزة منذ مساء أمس
التاريخ
2/23/2024 2:08:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد أكثر من 60 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على منازل في مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة، منذ مساء أمس الخميس.
واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي كثيف المناطق الغربية من خان يونس.
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