Friday, 23 February 2024 12:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أكثر من 60 شهيدا في قصف إسرائيلي على غزة منذ مساء أمس

2/23/2024 2:08:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد أكثر من 60 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على منازل في مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة، منذ مساء أمس الخميس.


واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي كثيف المناطق الغربية من خان يونس.


MENAFN23022024000208011052ID1107889833

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث