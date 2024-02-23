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البنك الدولي: غزة خسرت أكثر من 80% من اقتصادها في 3 أشهر

2/23/2024 2:08:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد البنك الدولي أن الحرب الاسرائيلية على غزة كان لها عواقب "كارثية" على البنية التحتية في غزة وتسببت في انكماش اقتصاد القطاع بأكثر من 80% في الربع الأخير من العام الماضي.
وقال البنك في بيان إن الحرب المستمرة ألحقت أضرارا وخلفت دمارا واسعا في جميع أنحاء القطاع، وكذلك "خسائر فادحة في الأرواح".


وبين انه بالإضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة، فإن "جميع الأنشطة الاقتصادية تقريبا في غزة توقفت تماما".
وأضاف "منذ بداية النزاع شهد الاقتصاد الفلسطيني إحدى أكبر الصدمات المسجلة في تاريخ الاقتصاد المعاصر".
وأشار البنك الدولي إلى أن التقديرات الأولية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني الذي ذكر أن إجمالي الناتج المحلي في غزة انخفض بأكثر من 80% من حوالي 670 مليون دولار في الربع الثالث إلى 90 مليونا فقط في الربع الأخير.
وتابع أن هذا التراجع الفصلي يمثل انخفاضا سنويا بنسبة 24 % مضيفا أن المستوى المسجل لأضرار الأصول الثابتة وتدميرها كارثي.

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